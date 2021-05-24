Оригинальный дизайн: УЕФА представил трофей Лиги конференций

Участники нового турнира УЕФА будут бороться за трофей, представленный сегодня. Третий еврокубок был введен, чтобы позволить большему количеству команд бороться за международные трофеи

Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

В следующем сезоне стартует новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Команды-участницы будут бороться за новый трофей, который был представлен сегодня. Ранее мы писали, кто вышел в еврокубки в ТОП-чемпионатах.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин – по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху, описывает трофей УЕФА.

В организации утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.

Формат турнира

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На групповом этапе команды будут разделены на восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

Напомним, что Украину в турнире представят Колос и Ворскла. Клуб из Ковалевки стартует с третьего квалификационного раунда, а полтавчане начнут борьбу со второго. Кстати, мы ранее писали, что Динамо может быть в четвертой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов.