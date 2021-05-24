Оригинальный дизайн: УЕФА представил трофей Лиги конференций

В следующем сезоне стартует новый клубный турнир УЕФА – Лига конференций. Команды-участницы будут бороться за новый трофей, который был представлен сегодня. Ранее мы писали, кто вышел в еврокубки в ТОП-чемпионатах.
Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин – по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху, описывает трофей УЕФА.
В организации утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.
Формат турнира
В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На групповом этапе команды будут разделены на восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.
Напомним, что Украину в турнире представят Колос и Ворскла. Клуб из Ковалевки стартует с третьего квалификационного раунда, а полтавчане начнут борьбу со второго. Кстати, мы ранее писали, что Динамо может быть в четвертой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов.