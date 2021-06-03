Колишній гравець з чемпіонату України отримав посаду в Барселоні. І це не Яя Туре

Син знаменитого тренера Йохана Кройфа отримав посаду в Барселоні. Йорді Кройф, який виступав раніше в донецькому клубі, кинув роботу в Китаї заради каталонського клубу

Йорді Кройф повертається в Барселону / Фото: Twitter

Колишній футболіст донецького Металурга і син легендарного тренера Йохана Кройфа Хорді отримав роботу в іспанській Барселоні. Нідерландець стане частиною нової організаційної структури з 1 серпня. Раніше ми писали, що лідер Барселони Мессі за хвилину буде отримувати, як український пенсіонер за місяць.

На сайті каталонців повідомляється що Кройф-молодший, який грав у молодіжній та першій команді Барселони з 1993 по 1996 рік, повертається в клуб в стратегічній ролі. Конкретні завдання колишнього футболіста в Іспанії не називаються. А перед цим Барселона підписала гравця МанСіті з шаленими відступними, щоб заспокоїти Мессі.

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Кройф пограв за такі команди як Барселона, Манчестер Юнайтед, Сельта, Алавес, Еспаньол, а з 2006 по 2008 рік захищав кольори донецького Металурга. Також на його рахунку дев'ять матчів за збірну Нідерландів.

Заради роботи в Барселоні Кройф розірвав контракт з китайським Шеньчженем, який очолював з 2020 року.