Бывший игрок из чемпионата Украины получил должность в Барселоне. И это не Яя Туре

Сын знаменитого тренера Йохана Кройфа получил должность в Барселоне. Йорди Кройф, выступавший ранее в донецком клубе, бросил работу в Китае ради каталонского клуба

Йорди Кройф возвращается в Барселону / Фото: Twitter

Бывший футболист донецкого Металлурга и сын легендарного тренера Йохана Кройфа Йорди получил работу в испанской Барселоне. Нидерландец станет частью новой организационной структуры с 1 августа. Ранее мы писали, что лидер Барселоны Месси за минуту будет получать, как украинский пенсионер за месяц.

На сайте каталонцев сообщается что Кройф-младший, игравший в молодежной и первой команде Барселоны с 1993 по 1996 год, возвращается в клуб в стратегической роли. Конкретные задачи бывшего футболиста в Испании не называются. А перед этим Барселона подписала игрока МанСити с бешеными отступными, чтобы успокоить Месси.

Напомним, что во время игровой карьеры Кройф поиграл за такие команды как Барселона, Манчестер Юнайтед, Сельта, Алавес, Эспаньол, а с 2006 по 2008 год защищал цвета донецкого Металлурга. Также на его счету девять матчей за сборную Нидерландов.

Ради работы в Барселоне Кройф разорвал контракт с китайским Шэньчжэнем, который возглавлял с 2020 года.