Месси за минуту будет получать, как украинский пенсионер за месяц

Как мы сообщали, Барселона готова предложить Лионелю Месси новый контракт. На десять лет! А теперь появились и условия договора. За первые четыре сезона аргентинец заработает 240 миллионов евро. То есть 60 миллионов в год.
Не сложно посчитать, что каждую минуту на счет Лео будет падать 114 евро. Примерно столько получает украинский пенсионер за месяц. Ведь средний размер пенсии в Украине на 1 января составлял 3507,51 грн.
По контракту Месси проведет ближайшие два сезона за Барселону. А затем переедет в США. Там в команде Дэвида Бекхэма Интер Майами Лионель будет играть и исполнять роль посла Барселоны в MLS.
Оставшиеся шесть лет контракта футболист проведет в административном штабе каталонского клуба.
Напомним, контракт Месси с Барселоной заканчивается 30 июня 2021 года.
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