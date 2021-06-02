Месси за минуту будет получать, как украинский пенсионер за месяц

Барселона готова платить Лионелю Месси 60 миллионов евро в год, лишь бы он подписал новый контракт на десять лет

Лионелю Месси нужно принимать решение / Фото: Reuters

Как мы сообщали, Барселона готова предложить Лионелю Месси новый контракт. На десять лет! А теперь появились и условия договора. За первые четыре сезона аргентинец заработает 240 миллионов евро. То есть 60 миллионов в год.

Не сложно посчитать, что каждую минуту на счет Лео будет падать 114 евро. Примерно столько получает украинский пенсионер за месяц. Ведь средний размер пенсии в Украине на 1 января составлял 3507,51 грн.

По контракту Месси проведет ближайшие два сезона за Барселону. А затем переедет в США. Там в команде Дэвида Бекхэма Интер Майами Лионель будет играть и исполнять роль посла Барселоны в MLS.

Оставшиеся шесть лет контракта футболист проведет в административном штабе каталонского клуба.

Напомним, контракт Месси с Барселоной заканчивается 30 июня 2021 года.

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