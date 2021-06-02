Мессі за хвилину буде отримувати, як український пенсіонер за місяць

Барселона готова платити Ліонелю Мессі 60 мільйонів євро в рік, аби він підписав новий контракт на десять років

Ліонелю Мессі варто приймати рішення / Фото: Reuters

Як ми повідомляли, Барселона готова запропонувати Ліонелю Мессі новий контракт. На десять років! А тепер з'явилися і умови договору. За перші чотири сезони аргентинець заробить 240 мільйонів євро. Тобто 60 мільйонів в рік.

Не складно порахувати, що кожну хвилину на рахунок Лео буде падати 114 євро. Приблизно стільки отримує український пенсіонер за місяць. Адже середній розмір пенсії в Україні на 1 січня становив 3507,51 грн.

За контрактом Мессі проведе найближчі два сезони за Барселону. А потім переїде в США. Там у команді Девіда Бекхема Інтер Майамі Ліонель буде грати і виконувати роль посла Барселони в MLS.

Решта шість років контракту футболіст проведе в адміністративному штабі каталонського клубу.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною закінчується 30 червня 2021 року.

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