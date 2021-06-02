Месси договорился о продлении контракта с Барселоной: чем дожали Лео

Новое соглашение Лионеля с каталонцами будет рассчитано на два года. Фактором, убедившим Месси остаться, стало подписание каталонцами его кума Агуэро

Фото: REUTERS/Albert Gea

Нападающий Барселоны Лионель Месси договорился с клубом о продлении контракта, истекающего 30 июня.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cadena COPE.

По данным источника, сторонам необходимо уладить только самые мелкие детали, и аргентинский нападающий продлит свой контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года.

Отмечается, что принять окончательное решение о продлении контракта с Барселоной Месси помогло подписание каталонцами его кума – экс-нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, вместе с которым они выступают за национальную команду Аргентины.

Месси и Агуэро в сборной Аргентины

Ранее мы писали, что Месси может прочно связать свою жизнь с Барселоной. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта предложил Лионелю не только продлить контракт на два года, но и затем в течение трех лет быть представителем испанского гранда в США. Напомним, Лео давно собирается поехать в MLS после завершения карьеры в Европе. А после этого Месси на пять лет может занять одну из руководящих должностей в Барсе.

24 июня Месси исполнится 34 года. Ранее его сватали в Манчестер Сити и ПСЖ.

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