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Колишній футболіст збірної України їде в російську глушину до "зрадника"

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
31 травня, 16:38
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Півзахисник Віталій Кольцов перебереться з харківського Металіста-1925 у російський СКА-Хабаровськ, який є середняком другого дивізіону
/ Фото: Металіст 1925

Ще один український спортсмен зібрався на заробітки в Росію. 27-річний опорний хавбек Металіста-1925 Віталій Кольцов виступатиме на Далекому Сході за СКА-Хабаровськ. Уродженець Вінницької області в сезоні Першої ліги України 2020/2021 в 27 матчах не відзначився ні забитим м'ячем, ні результативною передачею. Його нинішня команда продовжує боротьбу за вихід в Прем'єр-лігу.

Тим часом гравець Динамо близький до переходу в Челсі.

Новину сайту російського клубу повідомив його головний тренер Сергій Юран:

"До нас додасться Віталій Кольцов – вихованець академії донецького Шахтаря, гравець Прем'єр-ліги, виступав за Олександрію, Олімпік (Донецьк). Тепер перебуває в харківському Металісті".

Кольцов свого часу виступав за юніорські збірні України різних вікових груп, за кордоном ще свої сили не пробував.

Нагадаємо, 51-річний Юран – уродженець Луганська, який на початку 1990-х вирішив виступати за збірну Росії, за що в Україні його охрестили зрадником. У сезоні 2020/2021 СКА посів 11-те місце з 22 колективів другого за рангом дивізіону.

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