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Гравець Динамо близький до переходу в Челсі. Шевченко допомагає в переговорах

Олена Павлова Олена Павлова
31 травня, 07:10
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Молодий захисник київського клубу Ілля Забарний може перебратися до чемпіонату Англії. Лондонська команда вже зробила чемпіону України пропозицію
Ілля Забарний
Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

18-річний захисник київського Динамо Ілля Забарний може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Молодим українським футболістом зацікавився лондонський Челсі, який став переможцем Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Манчестер Сіті (1:0).

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Як повідомляє TuttoMercatoWeb, Челсі готовий заплатити за Забарного 12 мільйонів євро. А посередником в переговорах між київським і лондонським клубами виступає головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який грав у Прем'єр-лізі у складі Челсі з 2006 по 2009 рік.

Нагадаємо, що Забарний є вихованцем Динамо. У минулому чемпіонаті України 18-річний футболіст провів за киян 21 матч в і забив один гол. Ілля став найкращим футболістом матчу Шахтар – Динамо і 23-го туру УПЛ.

В тренді

У жовтні 2020 року Ілля Забарний дебютував у збірній України і з тих пір провів за команду шість матчів. Навесні центральний захисник Динамо увійшов до розширеної заявки національної команди на Євро-2020 і зараз готується до чемпіонату в Харкові.

Раніше експерти назвали Забарного найкращим молодим футболістом України 2020 року.

Дивіться, як захисник грав у Лізі чемпіонів

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