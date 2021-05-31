Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Бывший футболист сборной Украины едет в российскую глухомань к "предателю"

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 16:38
Копировать ссылку
Полузащитник Виталий Кольцов переберется из харьковского Металлиста-1925 в российский СКА-Хабаровск, который является середняком второго дивизиона
Виталий Кольцов, Металлист-1925
Виталий Кольцов, Металлист-1925 / Фото: Металлист 1925

Еще один украинский спортсмен собрался на заработки в Россию. 27-летний опорный хавбек Металлиста-1925 Виталий Кольцов будет выступать за СКА-Хабаровск. Уроженец Винницкой области в сезоне Первой лиги Украины 2020/2021 в 27 матчах не отметился ни забитым мячом, ни голевой передачей. Его нынешняя команда продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

Тем временем игрок Динамо близок к переходу в Челси.

Новость сайту российского клуба сообщил его главный тренер Сергей Юран:

"К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии донецкого Шахтера, игрок Премьер-лиги, выступал за Александрию, Олимпик (Донецк). Сейчас находится в харьковском Металлисте".

Кольцов в свое время выступал за юниорские сборные Украины разных возрастов, за границей еще свои силы не пробовал. И вот отправляется на Дальний Восток.

Напомним, 51-летний Юран – уроженец Луганска, который в начале 1990-х решил выступать за сборную России, за что в Украине его окрестили предателем. В сезоне 2020/2021 СКА занял 11-е место из 22 коллективов второго по рангу дивизиона.

Читайте также: Футбольные трансляции на неделю – с 31 мая по 6 июня

Смотрите обзор матча молодежных сборных Украины и Узбекистана:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять