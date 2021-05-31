Бывший футболист сборной Украины едет в российскую глухомань к "предателю"

Полузащитник Виталий Кольцов переберется из харьковского Металлиста-1925 в российский СКА-Хабаровск, который является середняком второго дивизиона

Виталий Кольцов, Металлист-1925 / Фото: Металлист 1925

Еще один украинский спортсмен собрался на заработки в Россию. 27-летний опорный хавбек Металлиста-1925 Виталий Кольцов будет выступать за СКА-Хабаровск. Уроженец Винницкой области в сезоне Первой лиги Украины 2020/2021 в 27 матчах не отметился ни забитым мячом, ни голевой передачей. Его нынешняя команда продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

Тем временем игрок Динамо близок к переходу в Челси.

Новость сайту российского клуба сообщил его главный тренер Сергей Юран:

"К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии донецкого Шахтера, игрок Премьер-лиги, выступал за Александрию, Олимпик (Донецк). Сейчас находится в харьковском Металлисте".

Кольцов в свое время выступал за юниорские сборные Украины разных возрастов, за границей еще свои силы не пробовал. И вот отправляется на Дальний Восток.

Напомним, 51-летний Юран – уроженец Луганска, который в начале 1990-х решил выступать за сборную России, за что в Украине его окрестили предателем. В сезоне 2020/2021 СКА занял 11-е место из 22 коллективов второго по рангу дивизиона.

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