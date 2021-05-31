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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Футбольні трансляції на тиждень – з 31 травня по 6 червня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
31 травня, 09:28
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Список прямих трансляцій товариських матчів національних збірних, поєдинків Кубка Аргентини і Бразилії
Україна vs Північна Ірландія. Команди вже грали на Євро-2016
Україна vs Північна Ірландія. Команди вже грали на Євро-2016 / Фото: Getty Images

До старту чемпіонату Європи з футболу залишається менше двох тижнів. А значить у розпалі спаринги національних команд. Але і клубний футбол не скрізь пішов на перерву. Це хоч і не топматчі, але для різноманітності чому б не подивитися. Вашій увазі програма прямих футбольних трансляцій на цей тиждень.

Понеділок, 31 травня

19.50. Товариський матч. Туреччина – Гвінея (Футбол 2)
20:55. Кубок Аргентини, 1/2 фіналу. Расинг – Бока Хуніорс (Футбол 3)
00:55. Кубок Аргентини, 1/2 фіналу. Індепендьєнте – Колон (Футбол 3)

Вівторок, 1 червня

18:50. Товариський матч. Хорватія – Вірменія (Футбол 1)
18:50. Товариський матч. Північна Македонія – Словенія (Футбол 2)
18:50. Товариський матч. Словаччина – Болгарія (Футбол 3)
21:40. Товариський матч. Польща – Росія (Футбол 3)
03:25. Кубок Бразилії. Боавіста – Васко да Гама

Середа, 2 червня

18:50. Товариський матч. Боснія – Чорногорія (Футбол 1)
18:50. Товариський матч. Білорусь – Азербайджан (Футбол 2)
19:50. Товариський матч. Норвегія – Люксембург (Футбол 3)
21:35. Товариський матч. Нідерланди – Шотландія (Футбол 1)
21:50. Товариський матч. Англія – Австрія (Футбол 2)
03:25. Кубок Бразилії. Корінтіанс – Атлетіко Гояніенсе (Футбол 3)

Четвер, 3 червня

В тренді

18:50. Товариський матч. Андорра – Ірландія (Футбол 2)
19:50. Товариський матч. Туреччина – Молдова (Футбол 3)
20:50. Товариський матч. Україна – Північна Ірландія (Футбол 1)
21:35. Товариський матч. Бельгія – Греція (Футбол 2)
03:25. Кубок Бразилії. КРБ – Палмейрас (Футбол 3)

П'ятниця, 4 червня

18:50. Товариський матч. Фінляндія – Естонія (Футбол 2)
18:50. Товариський матч. Північна Македонія – Казахстан (Футбол 3)
20:20. Товариський матч. Іспанія – Португалія (Футбол 1)
20:55. Товариський матч. Угорщина – Кіпр (Футбол 3)
21:35. Товариський матч. Італія – Чехія (Футбол 2)
00:55. Кубок Аргентини. Фінал

Субота, 5 червня

17:25. Чемпіонат України. Перша ліга. Кремень – Металіст 1925 (Спорт 1)
18:50. Товариський матч. Уельс – Албанія (Футбол 2)
18:55. Товариський матч. Росія – Болгарія (Футбол 3)
21:35. Товариський матч. Швеція – Вірменія (Футбол 1)
21:35. Товариський матч. Чорногорія – Ізраїль (Футбол 2)

Неділя, 6 червня

18:20. Товариський матч. Австрія – Словаччина (Футбол 1)
18:50. Товариський матч. Нідерланди – Грузія (Футбол 2)
18:50. Товариський матч. Англія – Румунія (Футбол 3)
21:35. Товариський матч. Бельгія – Хорватія (Футбол 1)

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