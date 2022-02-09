Колишній динамівець вивів Палмейрас у фінал чемпіонату світу

Дуду забив гол у ворота Аль-Ахлі та допоміг бразильській команді пробитися у фінал клубного ЧС

Ось так забиває Дуду / Фото: REUTERS

Бразильський Палмейрас обіграв єгипетський Аль-Ахлі (2:0) у півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу, який проходить в ОАЕ.

У складі переможців голи забили Рафаел Вейга (39-та хвилина) та Дуду (49).

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Дуду був на контракті київського Динамо з 2011 по 2015 рік. За цей час у чемпіонаті України провів лише 24 матчі та забив 2 голи.

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У фінальному матчі Палмейрас зустрінеться з переможцем матчу між англійським Челсі та Аль-Хілялем із Саудівської Аравії, який відбудеться 9 лютого.

Палмейрас є чинним переможцем Кубка Лібертадорес, всього команда вигравала головний клубний турнір Південної Америки тричі.

Аль-Ахлі є 10-разовим переможцем африканської Ліги чемпіонів. Клубу належить світовий рекорд за кількістю завойованих трофеїв (143).