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ФІФА продалася арабам: ще один великий турнір віддали шейхам

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 20:15
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Клубний чемпіонат світу проведуть в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку 2022 року третій раз поспіль найсильніший клуб світу визначиться у арабській країні
/ Фото: Getty Images

На початку вересня Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021 через пандемію COVID-19. Слідом за Японією від проведення клубного чемпіонату світу відмовилася і ПАР.

Втім, на допомогу ФІФА прийшли шейхи з ОАЕ, які погодилися провести турнір у себе, повідомляється на офіційному сайті організації. Єдине, турнір довелося перенести на початок наступного року. Точні дати поки невідомі.

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Це буде третій поспіль розіграш клубного ЧС на Аравійському півострові – два попередніх брав Катар. До речі, в тому ж 2022 році в Катарі пройде чемпіонат світу з футболу.

У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь сім клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Ахлі – володар африканської Ліги чемпіонів, і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.

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