Забито найкращий гол в історії футболу (відео)

Захисник бразильської команди Салгейру Лусао відзначився шедевром, котрий не зміг не відсвяткувати навіть арбітр матчу

Лусао зробив неймовірне / Фото: Twitter

Неймовірний за красою гол забито у матчі бразильського штату Пернамбуку. Захисник команди Салгейру Лусао влучив у ворота суперника ударом з лету зі своєї половини поля!

Дистанція до воріт Сете де Сетембру становила близько 70 метрів.

Реклама

Коли м'яч відскочив на ногу до Лусао, бразильський захисник, не думаючи, вибив його куди очі бачили – а стався супергол!

Реклама

У захваті був не тільки автор шедевра, а й суддя поєдинку, який приєднався до гравців Салгейру, які святкували диво-гол.

"Найкращий гол в історії", – пишуть у коментарях під відео цього шаленого гола вболівальники.

Додамо, що Салгейру обіграв Сете де Сетембру – 4:0.