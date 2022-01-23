Український футзаліст підірвав Мережу своїм сальто після гола сербам (відео)

Після поразки у стартовому турі футзального Євро-2022 від його господарів Нідерландів (2:3) збірна України розгромила Сербію 6:1 і зберегла шанси на вихід до 1/4 фіналу.
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При цьому весь світ облетіли кадри гравця української команди Ігоря Чернявського на прізвисько Ігорела, який після гола у ворота сербів виконав шикарне сальто.
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Україна – Сербія – 6:1
Голи: Зварич, 2, 34, Вашич, 6 авт, Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 39 – Томич, 40
Євро-2022 з футзалу. Група А
1 тур, 19 січня
Нідерланди – Україна – 3:2
Португалія – Сербія – 4:2
2 тур, 23 січня
Україна – Сербія – 6:1
Нідерланди – Португалія – 18:30
3 тур, 28 січня
Україна – Португалія
Нідерланди – Сербія
До 1/4 фіналу виходять дві найкращі команди з кожної групи.