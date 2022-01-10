Супергол українця в Іспанії: дружина розповіла, що у них було вночі

Неймовірним голом у другому дивізіоні іспанського футболу Василь Кравець довів свою дружину до сліз

Василь Кравець і його дружина Ярина / Фото: Instagram

Напередодні Василь Кравець розірвав усі шаблони. 24-річний український захисник хіхонського Спортінга забив дебютний гол у своїй кар'єрі, вразивши ворота Малаги (2:2) шедевральним парашутом із лівого флангу.

Найщасливішою в цю мить була дружина ексгравця Карпат Ярина.

"Тааак, моє кохання! Безмежно люблю. Дякую за присвячений мені гол", – написала у себе в сторіз Ярина, чоловік якої після забитого м'яча на камеру поцілував безіменний палець.

Крім того, Ярина Кравець зізналася, що цей гол Василь сам собі напророкував у ліжку.