Супергол украинца в Испании: жена рассказала, что у них было ночью

Невероятным голом во втором дивизионе испанского футбола Василий Кравец довел свою супругу до слез

Василий Кравец и его жена Ярина / Фото: Instagram

Накануне Василий Кравец разорвал все шаблоны. 24-летний украинский защитник хихонского Спортинга забил дебютный гол в своей карьере, поразив ворота Малаги (2:2) шедевральным парашютом с левого фланга.

Самой счастливой в этот момент, похоже, была супруга экс-игрока Карпат Ярина.

"Дааа, моя любовввь! Безгранично люблю. Спасибо за посвященный мне гол", – написала у себя в сториз Ярина, муж которой после забитого мяча на камеру поцеловал безымянный палец.

Кроме того, Ярина Кравец призналась, что гол ее супруга был напророчен самим Василием в кровати.