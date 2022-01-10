Супергол украинца в Испании: жена рассказала, что у них было ночью

Накануне Василий Кравец разорвал все шаблоны. 24-летний украинский защитник хихонского Спортинга забил дебютный гол в своей карьере, поразив ворота Малаги (2:2) шедевральным парашютом с левого фланга.
Самой счастливой в этот момент, похоже, была супруга экс-игрока Карпат Ярина.
"Дааа, моя любовввь! Безгранично люблю. Спасибо за посвященный мне гол", – написала у себя в сториз Ярина, муж которой после забитого мяча на камеру поцеловал безымянный палец.
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Кроме того, Ярина Кравец призналась, что гол ее супруга был напророчен самим Василием в кровати.
"Позавчера ночью мы лежали и разговаривали – и его слова были: "Я забью гол в этом матче". Я посмеялась. А сейчас плачу от счастья. Это что-то невероятное", – поведала жена Василия Кравца.