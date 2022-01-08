Найкращий гол чотириріччя – гармата у дев'ятку Динамо: у Шахтарі визначили переможця

Через голосування вболівальники обрали постріл Віктора Коваленка, який виступає нині за Спецію, у дев'ятку воріт Динамо найкращим голом команди за останні чотири роки.
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Красень-гол був забитий на останніх секундах зустрічі 14-го туру чемпіонату України сезону 2018/2019 років та приніс "гірникам" важливу перемогу над принциповим суперником.
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Також ми писали, що гендиректор Шахтаря розповів про цілі на 2022 рік. Крім цього, Сергій Палкін розповів про зміни у складі команди, бажання Де Дзербі та силу чемпіонату України.
А ще ми писали, що тренер Шахтаря – найкращий у Європі. Роберто Де Дзербі очолив рейтинг тренерів за набраними очками у національних лігах Європи у першій частині сезону.