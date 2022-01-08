Лучший гол четырехлетия – пушка в девятку Динамо: в Шахтере определили победителя

Болельщики Шахтера определили лучший гол команды за четырехлетие. Победителем стал игрок, которого уже нет в составе "горняков"

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Посредством голосования болельщики выбрали выстрел Виктора Коваленко, выступающего нынче за Специю, в девятку ворот Динамо лучшим голом команды за последние четыре года.

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Красавец-гол был забит на последних секундах встречи 14-го тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов и принес "горнякам" важную победу над принципиальным соперником.

Также мы писали, что гендиректор Шахтера рассказал о целях на 2022 год. Кроме этого, Сергей Палкин рассказал об изменениях в составе команды, желаниях Де Дзерби и силе чемпионата Украины.

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А еще мы писали, что тренер Шахтера – лучший в Европе. Роберто Де Дзерби возглавил рейтинг тренеров по набранным очкам в национальных лигах Европы в первой части сезона.