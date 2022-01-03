Если выиграем Лигу Европы, плакать не будем: гендиректор Шахтера – о целях команды

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал об изменениях в составе команды, желаниях Де Дзерби и силе чемпионата Украины

Сергей Палкин - об итогах 2021 года и целях на 2022-й / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В первой части интервью Shakhtar TV Палкин подвел итоги 2021 года, а сейчас затронул еще и цели на 2022 год.

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- В 2021 году Шахтер лишился ключевых игроков Тайсона и Марлоса, также ушел Дентиньо. Все они долго были в команде. Как уход таких футболистов сказался на игре?

- Конечно, будет сложно, ведь когда такие игроки покидают, сложно любой команде. Тот опыт и тот уровень мастерства, который они показывали в нашем клубе, дорогого стоит. Но рано или поздно все заканчивается и легенды уходят, а на их места приходят молодые талантливые ребята с серьезными амбициями и желаниями. Жизнь не останавливается, и мы строим новую команду.

- Многие СМИ писали, что Марлос не пришел на торжественную церемонию прощания из-за обиды на клуб, который не захотел продлевать с ним контракт. Как было на самом деле, что произошло?

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- Мы забываем о том, что летом в одном из интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

- Это было его решение?

- Естественно, мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

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Марлос завершил выступления за Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Исходя из интервью с игроками, Марлоса любили все.

- Он и как человек душевный парень. Наверное, это и преобладает, когда ты оцениваешь данного футболиста.

- Шефство над молодыми бразильцами после ухода лидеров возьмут на себя Алан Патрик и Исмаили, как думаете?

- Мораес еще. Конечно, Алан Патрик, Исмаили и Мораес давно в Шахтере, и, я думаю, их помощь молодым бразильцам будет очень нужна. Особенно в адаптации и понимании всех процессов, считаю, они очень помогут. Как люди, они также очень открыты и порядочны.

- В это зимнее межсезонье планируется уход кого-то из игроков, возможно, аренда?

- Еще рано об этом говорить. Думаю, окончательное понимание будет в конце января.

- Пока нет данных?

- Может быть, и да. Но конкретно по фамилиям, условиям ухода на данном этапе сложно сказать, потому что ситуация меняется каждый день.

- Какова ситуация с Манором Соломоном? Была информация об обмене израильтянина на Бога, игра которого нравится Роберто Де Дзерби.

- Мы с ним обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении. Что касается Бога, да, он хороший футболист, и любой тренер был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но если сегодня сравнивать, то Соломон, возможно, показал свой не лучший сезон, думаю, есть объективные причины. Если этих игроков сравнить по статистике, то, как в этом сезоне, так и в прошлом, Соломон показал лучший результат, чем Бога, к тому же Манор моложе на три года.

Манор Соломон попал в ТОП-5 самых техничных футболистов мира / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- После вылета команды из Лиги чемпионов было много негативных комментариев в сторону как тренерского штаба, так и руководства клуба. Как относитесь к критике и читаете ли подобные комментарии?

- Конечно, читаю. Это нормально, ведь все хотят, чтобы мы дальше выступали в Лиге чемпионов и еврокубках, тут оправдываться нечего. К сожалению, в этом году не получилось, и я уже объяснил, почему так произошло. Мы строим новую команду, у нас много молодых ребят, новый тренерский штаб, которому понадобилось время, чтобы понять, как мы играем в разных турнирах. Главное, что Де Дзерби хочет играть на равных с любым соперником, он ни под кого не подстраивается. Если бы мы подстраивались, то, уверяю, результат был бы другим. Например, как в прошлом году, мы могли бы отбиваться в матче с Интером, поставив два автобуса. Он хочет играть первым номером и с Реалом, и с Интером, а это своя философия и смелость, за которую нужно команду и тренерский штаб похвалить. Не каждый возьмет на себя ответственность и будет пытаться играть в футбол, проходя через негативные последствия результатов, которые их ожидают. Мы знаем, куда движемся, мы знаем, какой футбол хотим показывать. Чтобы показывать то, что Роберто хочет внедрить, нужно больше времени. Это то же самое, что вы в ресторане заказали блюдо, которое готовится час, а уже через 20 минут просили бы вынести его готовым и вам бы его принесли, но вы бы подумали, что шеф-повар непрофессионал. А если бы вы дали ему час, то посмотрели бы на повара другими глазами. Сейчас мы находимся примерно в такой же ситуации. Надо больше времени. Уверен, что главное достижение, которое у нас есть на сегодняшний день, – боеспособная команда. Это команда людей, сплоченных одной целью, которая хочет достичь серьезных результатов. Главная цель – выиграть чемпионат, при этом демонстрируя хороший футбол.

- В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?

- Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.

- Сейчас готовы?

- Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая Шахтер и Динамо. Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что Днепр-1 купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

- Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?

- Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.

- Это совместная работа клубов, УАФ и УПЛ?

- Естественно, самим клубам сложно что-то сделать. Должна быть совместная работа всех: УАФ, УПЛ и самих клубов. В одиночку это сделать нереально.

- Молодежка Шахтера также завершила год на первом месте в чемпионате. Как прокомментируете выступления команды Оскара Ратулутры?

- Оскар в прошлом году выиграл чемпионат, а до этого нам долго не удавалось взять чемпионство. Это интересный тренер, и его команда демонстрирует очень качественный футбол. Особенно мне понравилась игра с Динамо, когда мы победили 2:0. Это было шикарно, пожалуй, лучшая игра команды U19, что я видел в этом сезоне. Оскар – молодец, он прогрессивный тренер, много идей берет у Де Дзерби, в некоторых играх это вообще явно прослеживается. Хорошо, когда есть такая связь, ведь когда футболист из U19 попадает в первую команду, он понимает, какой футбол от него требуют, что большой плюс. А если это еще и приносит плоды в виде результатов, то вообще дорогого стоит.

- Часто футболисты U19 тренируются вместе с первой командой. Кто-то уже приглянулся Роберто Де Дзерби, кого-то из молодежи возьмут на сборы?

- На зимние сборы U19 полетит вместе с первой командой в Турцию, просто находиться они будут в разных местах. Однозначно первая команда будет кого-то брать, но сейчас конкретно назвать кого-то я не могу. Думаю, два-три футболиста будут на просмотре.

- Кто из игроков, которые находятся в аренде, обратил на себе ваше внимание?

- Сегодня Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они являются ключевыми футболистами Мариуполя. Могу назвать Кулакова, хоть у него были травмы и он выбывал на какой-то период, но это интересный нападающий. Также интересный футбол показывает Кирюханцев в Александрии, где стал ключевым и играет во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения.

- Насколько для Шахтера важен трансфер 18-летнего Мампасси, который не сыграл за клуб ни одного официального матча? Деньги от продажи Марка существенно пополнили бюджет клуба и Академии.

- Мне кажется, это месседж всем футболистам Академии. У нас не золотая клетка, и если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах. Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы Академии это серьезный шаг вперед.

- Роберто Де Дзерби не раз говорил, что нуждается в усилении. Будут ли приобретения в это трансферное окно, если да, то на какую позицию?

- Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно еще даже не открыто, так что позже будет больше информации.

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Вектор поиска новых игроков исключительно бразильский или также рассматриваете европейские чемпионаты?

- И европейские чемпионаты тоже.

- Год назад вы сказали, что видите Дарио Срну главным тренером Шахтера в будущем. Какова динамика обучения Дарио внутренней кухне? Ваше мнение изменилось?

- Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание. Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. Как я уже говорил, в футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны.

- Впереди у команды зимние сборы. Где и как Шахтер будет готовиться к чемпионату?

- Первая команда будет в Турции. 17 января все улетают и там пробудут две недели, потом пару выходных, и снова возвращение в Турцию. Затем две недели работы, фактически месяц игроки будут на сборах, как и прошлой зимой.

- В этом году Шахтер создал женскую команду, которая является единоличным лидером чемпионата. Ожидали такого результата, учитывая разницу мячей 89-0?

- Когда я встречался с тренером женской команды, говорил ему: если бы первая команда столько забивала и ничего не пропускала, это было бы мегадостижение. Девушки показали серьезный результат, и уже стоит вопрос не о том, смогут ли они взять чемпионство, тут уже интересно, смогут ли не пропустить. У них внутренняя самомотивация не в количестве побед, а в том, забьет им кто-то или нет.

- Несмотря на такой результат, планируются ли изменения в команде в зимнее межсезонье?

- Думаю, да. Пару изменений там точно будет и кого-то мы подпишем. Сейчас идет обсуждение, один-два человека будет.

- Какие амбиции у клуба относительно женской команды?

- Сейчас мы хотим попасть в Высшую лигу. Думаю, есть 99,9%, что мы туда попадем, если имеем разницу мячей 89-0. В следующем сезоне хотим, чтобы команда боролась за первые четыре места. Прочувствуем чемпионат Высшей лиги, и уже, возможно, в конце следующего года будем вносить какие-то коррективы. Ну а если смотреть на два-три года вперед, то надо становиться чемпионами Украины.

- В этом году наблюдается рост средней цифры посещаемости матчей Шахтера, но пока нельзя сказать, что у команды есть полноценный 12-й игрок. Что делать, чтобы вернуть людей на стадион?

- В следующем году мы запускаем несколько интересных проектов. Уверен, это повлияет на посещаемость и она будет из года в год расти. Проекты интересные, но заранее говорить не хочу, а когда уже запустим, когда подготовимся, будем анонсировать и рассказывать.

- В текущем году Shakhtar Social продолжал организовывать и проводить множество социальных и благотворительных проектов, один из которых Давай, играй!, расширяющий свою географию.

- Наш клуб – социально ответственная организация, и Shakhtar Social представляет наши интересы в этом направлении, занимается проектами, которые были серьезно оценены УЕФА. Даже Александер Чеферин отметил, что наши социальные мероприятия поставлены на очень качественный уровень. Сейчас в Давай, играй! 5 тысяч детей, много городов, много молодежи – для нас это важно. Как я сказал, Shakhtar Social выигрывает гранты УЕФА и других организаций. А вы знаете, что УЕФА просто так не дает гранты, их дают только тем, в ком уверены и в партнерстве с кем могут добиться определенных результатов. Для нас это подтверждение того, что мы в социальном направлении выбрали правильный путь и у нас хорошо получается.

- В декабре этого года Shakhtar Social получил два гранта от UEFA Foundation For Children на реализацию программ: футбол для детей с инвалидностью и организация уличных турниров в Киеве. Что можете сказать о важности этих инициатив и о деятельности Shakhtar Social в целом?

- Чтобы получить эти гранты, надо было пройти серьезный отбор, а там было очень много участников, и в основном представлены европейские клубы. Повторюсь: чтобы получить этот грант, надо соответствовать очень многим критериям, и мы сегодня им соответствуем. Мы можем гордиться тем, как работает Shakhtar Social, и можем железобетонно заявить о том, что мы – социально ответственный клуб.

- Одним из самых ярких событий уходящего года стала презентация нового комплекта формы совместно с Puma. Как вам презентация и чего стоит ожидать болельщикам в следующем году?

- Сегодня от многих компаний, которые с нами сотрудничают и которые хотят с нами сотрудничать, мы слышим, что для них важен серьезный контакт клуба и компании – в нашем случае это Puma. Да, компании, которые с нами сотрудничают, чувствуют коллаборацию, чувствуют контакт с нами, чувствуют, что мы смотрим в одном направлении, хотим развиваться и предлагать что-то новое. Результат – презентация формы в очень креативном и интересном формате. Многим это надолго запомнится.

- Интересно, что также произошла и презентация женской формы.

- Да. Если сравнивать взаимоотношения с Nike, думаю, Puma превзошла все те коллаборации, что мы делали до этого.

- Год также запомнится открытием FC Shakhtar Store. Насколько важно иметь магазин атрибутики на домашнем стадионе?

- Магазин – место, где происходит один из основных контактов клуба с болельщиками. Главное, чтобы у них была возможность прийти в определенное место и купить то, что хочется. Для нас и с имиджевой точки зрения, и с точки зрения охвата и удовлетворения наших болельщиков это очень важный элемент.

- В этом году президент Шахтера Ринат Ахметов в честь 25-летия своего президентства получил специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина. Насколько это событие важно и знаменательно для клуба и команды?

- Я бы сказал, событие историческое, потому что, насколько я знаю, до этого УЕФА еще никогда не давал награду Leadership Award президентам клубов. Они оценили 25-летнюю историю нашего президента и то, что он сделал для клуба. Естественно, это приятно и клубу, и сотрудникам, и команде, потому что в награде, которую получил Ринат Леонидович, есть часть и их заслуги тоже. Я думаю, все достойно оценили это историческое событие.

- Вы лично присутствовали на вручении премии. Расскажите, как все происходило и в какой обстановке?

- Официальная часть прошла, ее все видели. Президент УЕФА вручил Leadership Award, наш президент – футболку и памятный подарок. А потом был ланч, получилась интересная беседа. У президента УЕФА и у нашего президента одинаковые принципы жизнедеятельности и того, каким образом они смотрят на футбол, каким образом они относятся к разного рода ситуациям. Сложилось мнение, будто они уже много лет знают друг друга. Президент УЕФА и вице-президент Бобан интересные собеседники, все прошло блестяще.

- Вы летели вместе с президентом. Насколько удалось прочувствовать его отношение к команде, возможно ли его возращение на стадион?

- Его отношение не меняется: он как был с командой, так с ней и остается. Он полностью вовлечен во все процессы в команде и в клубе. То, что президент уже много лет не ходит на стадион, – это больно, больно команде, больно клубу, но больнее всего президенту. Ситуация сложная, конечно же, нам его не хватает и мы горим желанием, чтобы он как можно быстрее появился на стадионе. Но принимать решение ему, и, думаю, только он знает, когда это решение будет принято.

- В штаб-квартире УЕФА представлена футболка Шахтера образца 2009 года, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Когда вы смотрели на эту футболку вместе с Ринатом Леонидовичем и Дарио Срной, была ностальгия, вспоминали эту команду?

- Я-то на нее давно смотрю, а президент впервые появился в этом офисе УЕФА. Его специально пригласили посмотреть на футболку и то место, куда мы до пандемии по несколько раз в году приезжали на жеребьевку. Для меня та футболка как родной друг – мы давно знакомы. Но даже для Дарио это было серьезным событием, ведь он тогда играл и переживал все. Для нас это историческое событие. Дай Бог, чтобы таких событий было еще как можно больше.

- Победа в еврокубке – это долгосрочная перспектива или мы должны стремиться к трофею каждый год?

- Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

- Возможно, мы повторим историю, когда в сезоне-2007/08 мы не попали в евровесну, а затем в сезоне-2008/09 выиграли Кубок УЕФА. Возможно, в следующем году мы вновь завоюем этот же трофей?

- Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

- Главная цель Шахтера на 2022 год?

- Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается.