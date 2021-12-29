"Строим новую команду". Гендиректор Шахтера подвел итоги уходящего года

Генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин дал обширное интервью Shakhtar TV и подвел итоги 2021 года

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вашему вниманию первая часть беседы, в которой Сергей Палкин рассказал о важных качествах главного тренера, мотивации, эмоциях, Лиге чемпионов и многом другом.

Роберто – сильный мотиватор

– 2021 год был для команды неоднозначным?

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– Для нас, я считаю, это был сложный год. Он переходящий, потому мы считали, еще когда пришел Каштру, что строим новую команду. А оказалось, что мы начали ее строить с приходом Де Дзерби, потому что в команде стали массово появляться молодые футболисты, а Тайсон, Марлос и Дентиньо ушли. В Китае говорят: чтобы ты жил в век перемен. Это сложный год.

Нужно считать, что мы начинаем с нулевой отметки строить команду, поэтому не все получалось в этом году. Но главное, что у нас получается, – мы идем верным путем. Развитие любой организации, оно циклично, поэтому любой клуб проходит через этап становления команды. 2021 год был именно годом становления команды, подтягивания большого количества молодых футболистов, уходом наших легенд.

– Де Дзерби возглавил команду летом этого года. Что стало приоритетом при выборе главного тренера?

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– При выборе любого тренера у нас есть свои критерии. Тренер должен быть мотиватором, он должен уметь работать с молодыми футболистами, и главное – он должен исповедовать атакующий футбол. Это три главных фактора, которым должен соответствовать тренер. Де Дзерби соответствует всем трем категориям. И соответствует, как я считаю, на очень хорошем уровне.

– Ваши ожидания совпали с реальностью?

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– Естественно. Если мы посмотрим и проанализируем эти три составляющих, то сложно себе представить лучшего мотиватора, чем он, и об этом все говорят и все пишут. С точки зрения атакующего футбола: если вспомнить, какой футбол показывал Сассуоло, когда он уходил, и то, что он сейчас пытается привить нашей команде, – тоже соответствует тому, о чем мы говорим.

Притом что с любым соперником он хочет играть первым номером, независимо от его уровня. То, что он работает с молодежью, тоже подчеркивает его силу, его понимание и умение с ней работать, потому что наша политика направлена на то, чтобы всегда подтягивать молодых ребят, а он с этим прекрасно справляется.

– Роберто Де Дзерби уже выиграл Суперкубок. Насколько этот трофей был важным, учитывая, что Шахтер не выигрывал в Суперкубке с 2017 года?

– Всегда важно выиграть трофей, который ты давно не держал в своих руках. Для команды и нового тренерского штаба это было серьезной мотивацией, тем более когда играешь против мэтра тренерского штаба Луческу, которого каждый хочет обыграть, и против Динамо. Это усиливало роль трофея. Тот факт, что мы выиграли с достаточно серьезным счетом, показали хорошую игру, считаю, дал достаточно серьезный толчок команде и придал уверенности в себе.

– Противостояние Луческу и Де Дзерби будет длиться как минимум до конца сезона. У этих наставников есть что-то схожее и в чем их главное различие?

– Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто.

– Также оба тренера очень эмоциональны. Некоторые болельщики даже говорят, что на стадион стоит приходить ради эмоций тренерских штабов у кромки поля.

– Я согласен. Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби.

– Такие эмоции – больше плюс или излишняя эмоциональность может вредить, так как Де Дзерби уже получал из-за этого удаления?

– Это же футбол, эмоции и шоу. Интересно, что ты идешь на футбол и не знаешь, чем все закончится, включая итоговый счет и реакцию нашего тренерского штаба. Я, например, знаю закулисье всех разговоров перед важными играми, но порой мне также страшно, что же будет. Тем не менее ты все равно идешь с определенным интересом и вопросом: как же сегодня все закончится? Мало того, что есть сам по себе матч, так еще и противостояние между тренерами. Это тоже баталия, которую наблюдают болельщики.

– Интервью c нашим тренером моментально разлетаются на цитаты. Фраза у нас есть сердце и яйца надолго войдет в историю и мемы.

– Это все к тому же. Роберто очень эмоциональный человек и достаточно сильный мотиватор. Каждый его месседж после игры для чего-то и для кого-то существует. В тот момент нужно было сказать именно эту фразу, и он понимал, зачем ее говорил и к кому она относилась. Это тоже интересно.

Понятно, что потом ходило много разговоров, мемов вокруг фразы, но это и есть футбол, этим он берет и привлекает болельщиков на стадион.

– Сейчас на третьем месте в чемпионате идет Днепр-1, а в следующем году в Высшую лигу наверняка вернутся Металлист и Кривбасс. Можно ли надеяться на камбэк чемпионата и возвращение зрительского интереса к футболу?

– У нас есть продвижение в этом направлении. Вы правильно сказали, что вновь заходит Металлист, серьезной боевой единицей стал Днепр-1, возвращается Кривбасс. Но все равно нам пока далеко до уровня чемпионата 2012–2013 годов. Еще предстоит большой путь, но, главное, мы движемся в правильном направлении. С каждым годом понемногу, но улучшения появляются.

– Что нужно сделать, чтобы увеличить интерес болельщиков и вернуть чемпионат на уровень 2012 года?

– Это очень сложный и многофакторный вопрос, который лежит в плоскости экономического и политического состояния в стране, количества денег в футболе, инфраструктуры, работы с болельщиками отдельно взятого клуба, работы самой ассоциации по развитию футбола в стране. Ответ должен быть многофакторным, ведь по каждому из этих направлений сегодня небольшие сдвиги есть. Повторюсь: мы идем в правильном направлении, но насколько быстро зададим темп – другой вопрос.

Футбол Де Дзерби нужно доводить до автоматизма

– Шахтер провел худший евросезон с 2011 года и впервые в истории не выиграл ни единого матча в еврокубке. Какие уроки следует из этого извлечь?

– 2021-й – сложный год. Когда мы приглашали Роберто Де Дзерби с его тренерским штабом, понимали, что нам нужно будет построить новую команду, при этом Роберто пришел со своей философией и видением атакующего футбола. Он столкнулся с двумя вопросами: первый – попадание в группу Лиги чемпионов, а чтобы туда попасть, нужно пройти клубы серьезного уровня, второй – чемпионат Украины. У него не было опыта игры на два фронта, и это тоже стало определенным вызовом.

А с другой стороны, он еще не почувствовал чемпионат Украины, ведь, как показала практика, против нас все ставят два автобуса, и из этого состоит игра, а в Лиге чемпионов все совсем иначе. Летние сборы были направлены на то, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, и параллельно шел чемпионат. Уже в ходе сезона Роберто пытался выстроить стратегию игры в обоих турнирах, а в этом была большая сложность. То, что мы попали в групповой раунд и выиграли Суперкубок, в тот момент было большим достижением.

Когда мы попали в группу, у меня не было уверенности, что мы там сможем достичь серьезного результата – я знал, что будет проходить обкатка команды с новым тренером, новой философией. Футбол Де Дзерби нужно доводить до автоматизма, и на это надо больше времени. К сожалению, на тот момент у нас не было столько времени. Было много критики болельщиков, но от этого сложно уйти. Мы понимали, что столкнемся с такой проблемой в группе.

– Вспомните свои эмоции в конце второго тайма харьковского матча с Монако, когда команда могла за шаг до группового этапа вылететь из турнира?

– Я бы вернулся еще к первому тайму, когда мы проигрывали 0:2. Честно говоря, тогда сложно было представить, что все закончится именно так. В тот момент мы понимали, что пошли ва-банк, сделав серьезные приобретения, потратив серьезную сумму денег на новых игроков, пригласив новый тренерский штаб.

Нам кровь из носу нужен был результат. Когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, я был самым несчастным человеком на земле, и по игре было видно, что нам сложно будет вернуться. А когда нам это удалось и мы сравняли счет, весь фарт, который можно было только взять, мы взяли. После я сказал, что в группе нам будет сложно и уже навряд ли станет фартить. И потом в группе мы уже видели, как мяч просто не залетал.

– То есть вы смогли это предположить?

– Весь фарт, который нам был дан свыше, был дан именно на то, чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Дальше фарт отвернулся.

– На жеребьевке группового этапа у болельщиков случилось дежавю: вновь Интер и Реал в соперниках. Кого вы опасались больше всего, рассчитывали вновь на успех в матче с мадридцами с новым тренерским штабом?

– Во-первых, жеребьевка была для нас плохой только потому, что нам попались те же команды, что и в прошлом сезоне. Я знал, что всегда будут сравнения одного тренера с другим, одной команды с другой, одного футбола с другим, а это уже автоматически серьезное давление на команду и тренерский штаб Роберто.

Если взять прошлый сезон, то половины состава не было из-за пандемии, выходили молодые футболисты и никакого давления не было. Им был дан зеленый свет, они играли в свой футбол. В этом сезоне ситуация была совсем иной, давление присутствовало и сравнение тоже присутствовало. От игры к игре было много комментариев болельщиков, все пытались сравнить одну игру с другой.

Для меня жеребьевка была плохой из-за этого фактора. А если говорить о командах, то вначале я больше всего опасался Интера, потому что, с одной стороны, с ним есть своя история, а с другой стороны, это просто команда, которая ждет, пока ты ошибешься. И может долго ждать, но если ты ошибаешься, то реализация будет стопроцентной, потому что в команде собраны серьезные футболисты мирового уровня.

Они играют как пружина, сначала сжимаясь, а затем резко разжимаясь. Они – даже не Реал, хотя мы им проиграли со счетом 0:5 и во втором матче тоже проиграли, но Реал дает играть в футбол, а с Интером это сложно. Реал сам играет и другим дает, а у Интера совсем другая тактика, и с ним надо быть очень осторожными.

– Вы не зря опасались Интера, так как уже в пяти поединках Шахтер не может им забить. Возможно, нам не хватает креативного игрока в атаке?

– Если посмотреть на два последних матча, то можно увидеть, что фарт от нас отвернулся напрочь. Было очень много моментов, особенно в домашней игре, когда мы сыграли 0:0. Мы были обязаны выигрывать этот матч, но мяч вообще не залетал в ворота. Хотя для меня поединок с Интером был самым интересным из всех, что мы сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Если этот матч был для вас самым интересным, то какой, наоборот, разочаровал?

– Это первая игра с Шерифом. Мы приехали совсем с другим настроением и настроем, может, это и сыграло злую шутку, но никто не ожидал, что мы так сыграем.

– Могли ли вы предположить, что в первом матче мы проиграем Шерифу, который тогда дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов?

– Приехали с мыслями, что победим. Были в этом уверены и понимали, что две встречи нам надо кровь из носу выигрывать, потому что потом будет очень сложно. Тот проигранный поединок и сыграл потом свою роль. Проиграв первый матч, мы закончили с Лигой чемпионов.

– Насколько важно было выиграть во втором матче с Шерифом, который уже ничего не решал? Многих удивил стартовый состав и замены, которые проводил Де Дзерби, особенно это касается замены вратаря на последних минутах.

– Естественно, мы хотели победить. Тут можно говорить о престижности и о том, что одна игра – это три миллиона евро призового фонда. Есть определенные триггеры, которые показывают, идем мы правильным путем или нет, достигаем микроцели на нашем длинном пути или нет. Играли мы очень хорошо, но если говорить о заменах, то это показывает, каким образом Де Дзерби делает команду. Например, Шевченко был единственным, кто не играл на групповом этапе Лиги чемпионов, и тренер хотел ему дать шанс сыграть и быть частью команды.

Для него важно, чтобы вся команда смотрела в одну сторону. Если анализировать игру, то пропущенный гол – не вина Шевченко, если бы была его вина, то и на Шевченко было бы серьезное давление, хотя начал он нервно. Но если разбираться в пропущенном голе, то вопрос не в нем. Замены многих удивили, но, повторюсь: Роберто строит команду. Я никогда за 18 лет в клубе не видел, чтобы скамейка запасных была настолько счастлива, а это главный триггер того, что мы имеем единый коллектив. Когда игроки на замене счастливы из-за результата, который показывают ребята на поле, это значит, что Де Дзерби сумел мотивировать и сплотить команду.

– Еврокубки уже позади, теперь главная задача – золото чемпионата?

– Да, для нас это задача номер один. Нужно выиграть чемпионат, все силы будут брошены именно в этом направлении.

Футбол Марлона, Траоре и Педриньо соответствует деньгам, которые мы заплатили

– По итогам первой части чемпионата лучший бомбардир команды – Тете, который забил 10 голов. Как оцените игру этого полузащитника?

– Если посмотреть на статистику, то она достаточно внушительна, но, считаю, что Тете еще не показывает тот футбол, который может. При этом он имеет сильный профайл, он ментально сильная личность, что доказал матч с загребским Динамо, когда он взялся пробивать пенальти и забил важнейший гол. Даже наши легенды не взяли на себя эту ответственность, а он пошел до конца. У него сильный характер, я считаю, что в будущем он будет топ-футболистом.

Ему еще предстоит долгий путь, надеюсь, что следующий год будет для него намного лучше предыдущего. Наши вингеры должны забивать много голов, чем больше они будут забивать, тем увереннее мы будем выигрывать чемпионат. Количество голов 7-го и 11-го номеров – важный показатель. Мы должны стремиться к тому, чтобы оба фланга показывали хорошие результаты.

– Довольны ли вы летними трансферами Марлона, Траоре и Педриньо?

– Я считаю, что это три сильных футболиста. Футбол, который они показывали, показывают и будут показывать, считаю, соответствует деньгам, которые мы заплатили. Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос.

Если взять Педриньо, то до травмы он также показывал хороший футбол, а сейчас, мне кажется, ему еще надо время, чтобы вернуться на прежний уровень. О Марлоне могу сказать, что уже сложно представить команду без него, это апологет футбола по-дедзербски. Мы его брали специально под игру Роберто, он хорошо ее понимает и транслирует всей команде.

– Когда Траоре получил травму, вы понимали, что игрок выбывает на долгий срок?

– Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

– Как сейчас себя чувствует Траоре? Уже есть прогнозы по его восстановлению?

– Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше.

– В начале сезона Шахтер остался без Траоре и Мораеса, но затем больше игровой практики стали получать Фернандо и Педриньо. Как бы вы оценили игру команды в атаке?

– Фернандо воспользовался своим шансом, потому что он также практически в каждом матче начал забивать. Мне кажется, главная проблема Фернандо в том, что он часто получает травмы, и это его выбивает на две-три недели, а потом надо начинать заново входить в процесс, что сложно. Если бы не его травмы, думаю, он бы уже показывал совсем другой уровень футбола. Как сказал президент, он может стоить или 100 миллионов, или ноль.

Мы с Де Дзерби пришли к мнению, что Фернандо быстрее движется к 100 миллионам, чем к нулю, в его период до травмы. Опять же, если травмы его не будут беспокоить, то, надеюсь, он будет показывать хороший и результативный футбол. С технической точки зрения у него все для этого есть.

Мы все ожидаем большего от каждого из них

– В этом сезоне Шахтер терял очки в играх с Александрией и Минаем. Чего не хватило для победы в этих матчах?

– С Минаем, я думаю, не хватило желания. Минай, наверное, больше хотел от игры результата, чем мы. Произошла недооценка Миная, что и привело к такому результату, ну а соперник воспользовался ситуацией, иначе не объяснить. Можно сказать, был не наш день, но так можно о любой игре сказать. В футболе все возможно!

– В одном из интервью вы сказали, что худший матч сезона был с Рухом. Почему так?

– Имелось в виду, что для болельщиков он был неинтересен, потому что Рух поставил три автобуса у своих ворот и в такой футбол мы играли 90 минут. Если мы хотим, чтобы болельщики ходили на стадионы, то должны играть в футбол. А зачем болельщику потерять полдня, ехать на стадион, тратить деньги, чтобы посмотреть, как мы 90 минут стоим в штрафной и пытаемся забить гол. Это не футбол. Такой футбол смотреть никто не будет и ходить на него никто не будет.

Мы должны поднимать уровень футбола в стране и понимать, что играем ради болельщиков, а не для собственников, президентов и генеральных директоров. Надо обращать внимание на то, какой футбол каждая из команд проповедует. А отобрать очки любой ценой – ну, тогда мы будем иметь то, что имеем. Нынешний сезон – самый плохой для украинских клубов на евроарене.

– Но ведь не только Рух так играет с Шахтером и Динамо…

– Понимаете, можно играть от обороны. Но когда ты 90 минут не выходишь из своей штрафной, это антифутбол.

– Какой поединок был самым зрелищным по итогам первой части чемпионата?

– Понравились два. Первый – победа над Зарей со счетом 6:1 и матч с Динамо за Суперкубок. Это те две игры, что мне понравились. Если смотреть на стиль, атакующий футбол с первой и до последней минуты, то поединок с Зарей понравился больше всего.

– От кого из футболистов ожидали большего на футбольном поле?

– Сложно ответить.

– Кто первый в голову пришел?

– Мы все ожидаем большего от каждого из них. Я бы не сказал, что сегодня все выложились на сто процентов. Понятно, что еще предстоит много работы в тренировочном процессе, понимании игры. Это командный вид спорта, невозможно сказать, что индивидуально кто-то недотянул или недоработал. Если кто-то недотягивает, то недотягивает вся команда, от этого и строится результат. Игр было много, и надо анализировать каждый матч, чтобы назвать конкретное имя. Понятно, что можно анализировать игру каждого футболиста и уже разбирать по молекулам самоотдачу.

Молодые украинские ребята ему очень нравятся

– Какой гол считаете лучшим в 2021году? Мы сейчас как раз проводим голосование за лучший гол по версии болельщиков.

– Я видел варианты, которые представлены, – все голы интересны. Мне важны те голы, которые приводят к серьезному результату. Фаворита два: гол с участием Мудрика в ворота Монако и мяч Мораеса в игре с Александрией. Первый гол нас привел в групповой раунд Лиги чемпионов, и от этого многое зависело в будущем, а за Мораеса я просто рад, так как было много разговоров о его возвращении и продлении контракта. Рад, что у него получилось забить сразу по возвращении на поле, и этот гол стал важным, ведь он нам позволил пойти на зимние каникулы на первом месте с отрывом в два очка.

– Эти два гола уже сошли с дистанции.

– Болельщики голосовали за красоту, а я больше за содержание.

– В этом году можно отметить прогресс воспитанников Академии: Судакова, Бондаренко, Конопли, Сикана. Тренер часто прибегает к ротации, как вы оцените прогресс этих молодых футболистов?

– Роберто показывает тот результат, который мы от него ждали. Мы понимали, что он знает, как работать с молодыми ребятами. Если вы его спросите о топ-3 игроков через два года, то там однозначно будут три украинца. Наши молодые украинские ребята ему очень нравятся, он делает на них большую ставку и каждому дает возможность себя проявить. Понятное дело, что у кого-то возможностей меньше, а у кого-то больше, у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но то, что они все прогрессируют – однозначно.

– Еще год назад вы говорили о Трубине и Корниенко как об открытиях года, сейчас же это игроки основного состава. Особенно Трубин, который демонстрирует высочайший уровень футбола.

– Я считаю, что Трубин вырастет в топ-вратаря, и он будет много стоить на трансферном рынке, так как у него есть все задатки, чтобы стать топ-игроком. Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, хотя еще есть много работы и этот путь длинный. Но если смотреть на талант, то у него все присутствует.

– Часто появляются слухи, что Трубиным интересуются зарубежные клубы. Возможно, уже были конкретные предложения? Если такие будут, вы готовы его отпустить?

– Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.

– Пара центральных защитников постоянно менялась в ходе сезона. Кого вы считаете самым надежным игроком на этой позиции?

– Считаю связку Матвиенко и Марлона самой сильной, потому что у них больше опыта, да и возраст подходящий для того, чтобы показывать серьезный футбол. На данном этапе эта связка для меня самая сильная, но мы должны понимать, что позади есть молодые ребята Витао и Бондарь. Де Дзерби постоянно меняет эту связку, варьирует и дает возможность всем, таким образом подтягивая ребят вверх.

Мудрик может вырасти в мировую звезду

– Процесс восстановления Евгения Коноплянки затянулся, какими вы видите его перспективы в команде? Сейчас ходят слухи, что Шахтер не намерен продлевать контракт с игроком.

– Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно.

– В первой части сезона феноменального успеха добился Михаил Мудрик. Болельщики Шахтера признали его лучшим игроком ноября и декабря, также он сорвал овации на Сантьяго Бернабеу. Заслуженно ли такое внимание?

– Это тот случай, когда нужно очень-очень большое терпение. От смены пяти тренеров до аплодисментов на Сантьяго Бернабеу был пройден серьезный путь. Сначала он пришел из Академии к Кривенцову в дубль, потом была аренда, затем был Фонсека и снова аренда, потом Каштру и аренда. Каждый пытался с ним работать, но ни у кого не получалось, а Роберто доказал всем, что нужно иметь другие подходы. В первый же день в Украине Роберто изъявил желание позвонить Мудрику, то есть Мишу он набрал для разговора первым.

– Они не были еще знакомы?

– Нет. Он попросил набрать ему Мудрика, хоть я и пытался его остановить, ну и у Миши бы там сердце в пятки ушло. Это говорит о том, что он знал его потенциал, и о том, что у себя в голове он уже смоделировал, каким образом Мудрик будет подводиться к составу. Сегодня Мудрик у всех на устах, последние два месяца он лучший игрок Шахтера, аплодисменты на Сантьяго Бернабеу и остальное – это работа Де Дзерби с молодыми. Это один из триггеров, о которых я говорил ранее, и показывает, что мы идем правильным путем. Порой мы чем-то жертвуем, но понимаем, что идем в правильном направлении.

– Мудрик сможет вырасти в игрока мирового уровня? Как ему сделать так, чтобы его обошла звездная болезнь?

– Если базово говорить, то у него все для этого есть. С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у него есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила.

– Почему решили продлить контракт с Жуниором Мораесом? Были разговоры о том, что клуб не собирается пролонгировать соглашение с футболистом.

– Был вопрос в том, почему мы его раньше не продлили. А раньше мы этого не делали, потому что врачи говорили, что после такой травмы ему будет сложно восстановиться, и даже если мы его подпишем, он не сможет постоянно держаться на одном уровне, у него будут спады и долгий период восстановления. В этой ситуации клуб взял на себя риск и продлил с ним контракт. Дай Бог, чтобы в этой ситуации врачи ошибались и у Мораеса все получалось, он смог вернуться на прежний уровень. Мы этого желаем, а он в последней игре с Александрией показал и доказал, что может. Чемпионат длинный, нам еще предстоит много матчей, надеюсь, у Мораеса все получится.

– Гол в ворота Александрии поможет ему в психологическом плане?

– Я уверен в этом.

– Алан Патрик и Майкон продлили свои контракты еще на четыре года. Какую функцию они выполняют в построении игры команды?

– Я уже говорил, что это ключевые футболисты для Роберто. Если говорить о Майконе, то у него шикарное видение поля, и для Роберто он очень важен в построении игры. Если говорить об Алане Патрике, то это вообще виртуоз мяча, тут даже нечего обсуждать и анализировать. Логично, что мы продлили с обоими контракты, потому что и тот и другой занимают ключевые позиции в построении игры Роберто Де Дзерби.

– Сейчас я вам вручу конверт с фамилией лучшего игрока 2021 года в Шахтере. Как думаете, кто им может стать?

– Я думаю, это Мудрик или Марлос.

– Так Мудрик или Марлос?

– Мне так сложно ответить.

– Вы же точно знаете?

– Нет, не знаю.

– Мудрик или Марлос?

– Назову Марлоса.

– Открывайте конверт.

– Мудрик.

– Вы удивлены?

– Нет, нисколько.

– Насколько это справедливо, потому что в первом полугодии о Мише еще никто не говорил? Только во второй части года он стал одним из лучших в команде, также в ноябре и декабре он признавался игроком месяца.

– Я думаю, болельщики дали ему очень большой аванс. Теперь этот аванс нужно оправдывать и возвращать своей игрой и самоотдачей. Ему остается пожелать успехов, удачи и чтобы он так же прогрессировал из года в год.

– Что вы себе пожелаете в 2022 году?

– Чтобы мы выиграли чемпионат Украины – как никогда хочется выиграть. Я хочу пожелать себе на этот год такой подарок. Естественно, чтобы показали хороший футбол в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона.