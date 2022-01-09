Від чужих воріт забив у свої. Шалений гол з Америки

У поєдинку регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між Міннесотою та Вашингтоном було забито гол, який рідко можна побачити у професійному спорті.
Дивіться також: Білорус забив шедевральний гол на чемпіонаті світу з хокею
У другому періоді під час відкладеного штрафу воротар Вашингтона залишив лід та замість нього вийшов шостий польовий гравець. А ворота залишилися порожніми.
Далі по темі
Гості в цей час атакували і нічого не віщувало лиха. Карл Хагелін намагався віддати пас на Олександра Овечкіна, але зробив це настільки незграбно, що шайба пролетіла весь майданчик і опинилася в сітці його воріт.
Щодо результату, то Міннесота виграла по буллітах – 3:2, поступаючись у ході зустрічі у дві шайби.
Раніше ми писали, що голкіпер Лос-Анджелеса Джонатан Квік пропустив шайбу із центру майданчика.
Читайте також:
- Сокіл став володарем Кубка України з хокею
- Як 100 років тому: в Америці зібралися грати у хокей на літній Олімпіаді
- Росії зарахували найдивніший гол історії ЧС. Таке могло бути лише у дворі
- Оце так подарунок! Зірки Сокола дали майстер-клас юним хокеїстам
- Ледве не потонули: у Швейцарії хокеїсти провалилися під лід під час матчу