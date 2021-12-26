Оце так подарунок! Зірки Сокола дали майстер-клас юним хокеїстам

На відкритій ковзанці компанія Parimatch Foundation подарувала свято юним хокеїстам, які змогли потренуватися з гравцями легендарного клубу

Тренування з зірками / Фото: Колаж: Сьогодні

Різдво, Новий рік – це час чудес. Ну скажіть, хіба не диво для маленького хокеїста вийти на лід разом із професіоналами, піддивитися, як вони катаються, як кидають шайбу.

У ролі Діда Мороза виступив Parimatch Foundation. Компанія на відкритій ковзанці біля Офісу президента організувала майстер-клас. Зірки київського Сокола Дмитро Кубрицький, Михайло Симчук, Данило Коржилецький та Денис Гончаренко зустрілися з юними вихованцями хокейної школи столичного клубу.

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У дітей емоції зашкалювали. Вже на розминці бажання показати себе перед натовпом глядачів переважало над майстерністю. Хлопці гарячкували, падали, штовхалися і ледь не влаштували бійку.

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Коли трохи заспокоїлися, дітлахи провели невелике тренування зі своїм тренером. А потім із зірками зіграли імпровізований матч.

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У таких випадках тех, хто програв, не буває. Діти були в захваті від зустрічі з профі, а наприкінці майстер-класу ще й отримали подарунки від організаторів.