Бывший динамовец вывел Палмейрас в финал чемпионата мира

Бразильский Палмейрас обыграл египетский Аль-Ахли (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ.
В составе победителей голы забили Рафаэл Вейга (39-я минута) и Дуду (49).
Читайте также: Забит лучший гол в истории футбола (видео)
Далее по теме
Дуду был на контракте киевского Динамо с 2011 по 2015 год. За это время в чемпионате Украины провел всего 24 матча и забил 2 гола.
В финальном матче Палмейрас встретится с победителем матча между английским Челси и Аль-Хилялем из Саудовской Аравии, который состоится 9 февраля.
Палмейрас является действующим победителем Кубка Либертадорес, всего команда выигрывала главный клубный турнир Южной Америки три раза.
Аль-Ахли является 10-кратным победителем африканской Лиги чемпионов. Клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (143).