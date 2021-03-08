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Буяльський висловився про Шевченка після невиклику до збірної

8 березня, 10:47

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник "Динамо" не ображається на головного тренера "синьо-жовтих"

В кінці березня збірна України зіграє три відбіркових матчі чемпіонату світу-2022. Головний тренер українців Андрій Шевченко назвав склад на кваліфікацію ЧС-2022. У заявці не виявилося атакуючого хавбека київського "Динамо" Віталія Буяльського, що здивувало багатьох фахівців.

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Напередодні "Динамо" обіграло "Минай" в чемпіонаті України, після чого півзахисник у коментарі "Профутбол Digital" висловив свою думку щодо невиклику до збірної:

"Я там був уже, три або чотири роки мене викликали. Я там особливо користь не приношу команді. З Люксембургом вийшов на місце правого захисника на п'ять хвилин, з Косово – на хвилин п'ять-сім. Це я кажу про офіційні матчі. Якщо не викликали – нічого страшного, я сконцентрований на клубі. Напевно, "Динамо" я більше користі приношу, ніж збірній.

Я ні на кого не ображаюся: це футбольний момент. Я поважаю головного тренера збірної і буду вболівати за команду. Ніякого конфлікту з Андрієм Шевченком у мене немає, як пишуть. Коли бачимося (він приїжджає на матчі "Динамо"), завжди вітаємося – у нас нормальні стосунки".

Раніше Буяльський розповів про гол у ворота "Брюгге".

На підопічних Шевченка чекають зустрічі з командами Франції, Фінляндії та Казахстану.

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Дивіться, як у матчі "Динамо" – "Барселона" Віталій зробив прикрий промах:

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футбол склад Андрій Шевченко виклик збірна України Віталій Буяльський
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