Буяльський висловився про Шевченка після невиклику до збірної

В кінці березня збірна України зіграє три відбіркових матчі чемпіонату світу-2022. Головний тренер українців Андрій Шевченко назвав склад на кваліфікацію ЧС-2022. У заявці не виявилося атакуючого хавбека київського "Динамо" Віталія Буяльського, що здивувало багатьох фахівців.

Реклама

Напередодні "Динамо" обіграло "Минай" в чемпіонаті України, після чого півзахисник у коментарі "Профутбол Digital" висловив свою думку щодо невиклику до збірної:

"Я там був уже, три або чотири роки мене викликали. Я там особливо користь не приношу команді. З Люксембургом вийшов на місце правого захисника на п'ять хвилин, з Косово – на хвилин п'ять-сім. Це я кажу про офіційні матчі. Якщо не викликали – нічого страшного, я сконцентрований на клубі. Напевно, "Динамо" я більше користі приношу, ніж збірній. Я ні на кого не ображаюся: це футбольний момент. Я поважаю головного тренера збірної і буду вболівати за команду. Ніякого конфлікту з Андрієм Шевченком у мене немає, як пишуть. Коли бачимося (він приїжджає на матчі "Динамо"), завжди вітаємося – у нас нормальні стосунки".

Раніше Буяльський розповів про гол у ворота "Брюгге".

На підопічних Шевченка чекають зустрічі з командами Франції, Фінляндії та Казахстану.

Читайте також: Дружина динамівця Буяльського в прозорій сукні

Реклама

Дивіться, як у матчі "Динамо" – "Барселона" Віталій зробив прикрий промах:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама