Шевченко викликав до збірної України Трубіна і форварда після року дискваліфікації

В кінці березня "синьо-жовті" зіграють три матчі відбору на чемпіонат світу-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав розширений склад команди на березневі матчі. Впадає в очі, що в список потрапили одразу два воротаря з "Шахтаря" – досвідчений капітан Пятов і прудкий Трубін. А також після роки дискваліфікації повернувся Бесєдін. Раніше ми писали, що футболіст "Вулверхемптона" зробив вибір між Україною та Росією.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ( "Реал", Іспанія).

Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ( "Реал", Іспанія). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (всі – "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (всі – "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія). Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Бесєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).

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У березні збірна України проведе три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі – 24 березня зіграє в Парижі проти Франції, а потім у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).

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Ми також повідомляли, що на матч України з чемпіонами світу глядачів не пустять.

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