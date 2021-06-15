Більярдний гол гравця Реала підірвав Мережу: м'яч пролетів чотирьом гравцям між ніг

Красивим голом відзначився японець Такефуса Кубо в товариському матчі проти Ямайки. Після його удару м'яч пролетів між ніг чотирьом гравцям і залетів у сітку

Такефуса Кубо забив красивий гол / Фото: Getty Images

Гравець молодіжної збірної Японії Такефуса Кубо, чий контракт належить мадридському Реалу, забив феноменальний гол у товариському матчі проти збірної Ямайки.

Кубо отримав пас на фланзі, змістився в центр і пробив низом у дальній гол. М'яч пролетів між ніг у чотирьох гравців і залетів у сітку! Не допоміг ямайської команді навіть воротар.

Раніше ми писали, що чеський футболіст забив гол з центра поля на Євро. Форвард збірної Чехії відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії на Євро-2020. Цей м'яч буде конкурувати за звання найкрасивішого на турнірі з пострілом Ярмоленка.

Також вчора трапився перший в 60-річній історії Євро автогол воротаря. Знаменитий страж воріт італійського Ювентуса, який посадив на лавку запасних Джанлуїджі Буффона, ненавмисно відправив м'яч собі за спину.