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Більярдний гол гравця Реала підірвав Мережу: м'яч пролетів чотирьом гравцям між ніг

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 червня, 10:17
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Красивим голом відзначився японець Такефуса Кубо в товариському матчі проти Ямайки. Після його удару м'яч пролетів між ніг чотирьом гравцям і залетів у сітку
Такефуса Кубо забив красивий гол
Такефуса Кубо забив красивий гол / Фото: Getty Images

Гравець молодіжної збірної Японії Такефуса Кубо, чий контракт належить мадридському Реалу, забив феноменальний гол у товариському матчі проти збірної Ямайки.

Кубо отримав пас на фланзі, змістився в центр і пробив низом у дальній гол. М'яч пролетів між ніг у чотирьох гравців і залетів у сітку! Не допоміг ямайської команді навіть воротар.

Раніше ми писали, що чеський футболіст забив гол з центра поля на Євро. Форвард збірної Чехії відзначився ударом з центру поля в матчі проти Шотландії на Євро-2020. Цей м'яч буде конкурувати за звання найкрасивішого на турнірі з пострілом Ярмоленка.

Також вчора трапився перший в 60-річній історії Євро автогол воротаря. Знаменитий страж воріт італійського Ювентуса, який посадив на лавку запасних Джанлуїджі Буффона, ненавмисно відправив м'яч собі за спину.

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
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Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Вівторок, 15 червня
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Середа, 16 червня
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