Бильярдный гол игрока Реала взорвал Сеть: мяч пролетел четырем игрокам между ног

Красивым голом отличился японец Такефуса Кубо в товарищеском матче против Ямайки. После его удара мяч пролетел между ног четырем игрокам и залетел в сетку

Такефуса Кубо забил красивый гол / Фото: Getty Images

Игрок молодежной сборной Японии Такефуса Кубо, чей контракт принадлежит мадридскому Реалу, забил феноменальный гол в товарищеском матче против сборной Ямайки.

Кубо получил пас на фланге, сместился в центр и пробил низом в дальний гол. Мяч пролетел между ног у четверых игроков и залетел в сетку! Не помог ямайской команде даже вратарь.

Ранее мы писали, что чешский футболист забил гол с центра поля на Евро. Форвард сборной Чехии отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии на Евро-2020. Этот мяч будет конкурировать за звание самого красивого на турнире с выстрелом Ярмоленко.

Также вчера случился первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря. Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину.