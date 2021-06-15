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Бильярдный гол игрока Реала взорвал Сеть: мяч пролетел четырем игрокам между ног

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 10:17
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Красивым голом отличился японец Такефуса Кубо в товарищеском матче против Ямайки. После его удара мяч пролетел между ног четырем игрокам и залетел в сетку
Такефуса Кубо забил красивый гол
Такефуса Кубо забил красивый гол / Фото: Getty Images

Игрок молодежной сборной Японии Такефуса Кубо, чей контракт принадлежит мадридскому Реалу, забил феноменальный гол в товарищеском матче против сборной Ямайки.

Кубо получил пас на фланге, сместился в центр и пробил низом в дальний гол. Мяч пролетел между ног у четверых игроков и залетел в сетку! Не помог ямайской команде даже вратарь.

Ранее мы писали, что чешский футболист забил гол с центра поля на Евро. Форвард сборной Чехии отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии на Евро-2020. Этот мяч будет конкурировать за звание самого красивого на турнире с выстрелом Ярмоленко.

Также вчера случился первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря. Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
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1
0:1
0
4
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1
0:3
0
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#
Команда
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Г
О
1
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И
Г
О
1
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1
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2
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1
1:0
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3
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0:1
0
4
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1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
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0
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