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Бекхем зніметься в культовому серіалі Друзі, а компанію йому складе Леді Гага

Олена Павлова Олена Павлова
14 травня, 15:11
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Легендарний англійський футболіст і власник футбольного клубу в США Девід Бекхем стане запрошеною зіркою в спеціальному випуску
Девід Бекхем зніметься у популярному серіалі
Девід Бекхем зніметься у популярному серіалі / Фото: Instagram

Колишній півзахисник англійського Манчестер Юнайтед і мадридського Реала Девід Бекхем стане запрошеною зіркою в спеціальному випуску популярного серіалу "Друзі", який повертається на екрани після тривалої перерви. Раніше Бекхем скипів, відреагувавши на створення футбольної Суперліги.

Як повідомляє Twitter HBO Max, крім Бекхема, серед спеціальних гостей шоу також будуть актриси Різ Візерспун і Кара Делевінь, співачка Леді Гага, актор Кіт Герінґтон, поп-виконавець Джастін Бібер, телеведучий Джеймс Корден і інші.

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Серіал "Друзі" виходив у 1994-2004 роках і став одним з найпопулярніших в історії телебачення. Брати участь у зйомках спецвипуску погодилися виконавці головних ролей в серіалі – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі і Девід Швіммер. Можливо, що це буде не повноцінний епізод серіалу, а розмовне шоу.

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НЛО TV покажуть серіал "Друзі"
НЛО TV покажуть серіал "Друзі" / Фото: прес-служба

До речі, Бекхем не вперше спробує себе в кіно – у 2017 році він виконав епізодичну роль у фільмі "Меч короля Артура". А раніше були "Агенти А.Н.К.Л", "Гол" і ще кілька швидкоплинних появ в кіно.

Дивіться, як Бекхем робив будиночки для бджіл

Девід Бекхем робить будиночки для бджіл Відео: Instagram

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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