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Бекхем в ролі пасхального кролика! Таким секс-символа епохи ви ще не бачили

5 квітня, 00:34

Олена Павлова Олена Павлова

Девід з сім'єю відсвяткував католицький Великдень

Навіть якщо тобі 45 років, це ще не привід відмовитися від веселих костюмів на Великдень. Тому колишня зірка англійського футболу Девід Бекхем не став відмовляти своїй 9-річній доньці Харпер і зробив зворушливе святкове фото з кролячими вухами в честь католицького Великодня. Раніше ми давали топ найгарячіших спортсменів світу.

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"З Великоднем, модні кролики!", – підписала фото Девіда і Харпер на своїй сторінці в Instagram Вікторія Бекхем

Свій образ Бекхеми доповнили кошиками у вигляді голови курчати. "О, Боже, які милі", – захоплювалися підписники Вікторії.

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Нагадаємо, що колишня солістка Spice Girls Вікторія Бекхем народила легенді Манчестер Юнайтед синів Брукліна, Ромео і Круза, а також дочку Харпер. Зараз родина живе в США, де у Девіда свій футбольний клуб з Майамі, а у Вікторії – модний бренд. Майже всі діти Бекхемів вболівають за МЮ, і тільки Ромео закоханий в Арсенал.

Раніше команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної.

Девід Бекхем робить будиночки для бджіл Відео: Instagram

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