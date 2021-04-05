Бекхем в ролі пасхального кролика! Таким секс-символа епохи ви ще не бачили

Навіть якщо тобі 45 років, це ще не привід відмовитися від веселих костюмів на Великдень. Тому колишня зірка англійського футболу Девід Бекхем не став відмовляти своїй 9-річній доньці Харпер і зробив зворушливе святкове фото з кролячими вухами в честь католицького Великодня. Раніше ми давали топ найгарячіших спортсменів світу.

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"З Великоднем, модні кролики!", – підписала фото Девіда і Харпер на своїй сторінці в Instagram Вікторія Бекхем

Свій образ Бекхеми доповнили кошиками у вигляді голови курчати. "О, Боже, які милі", – захоплювалися підписники Вікторії.

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Нагадаємо, що колишня солістка Spice Girls Вікторія Бекхем народила легенді Манчестер Юнайтед синів Брукліна, Ромео і Круза, а також дочку Харпер. Зараз родина живе в США, де у Девіда свій футбольний клуб з Майамі, а у Вікторії – модний бренд. Майже всі діти Бекхемів вболівають за МЮ, і тільки Ромео закоханий в Арсенал.

Раніше команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної.

Девід Бекхем робить будиночки для бджіл Відео: Instagram

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