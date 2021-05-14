Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Бекхэм снимется в культовом сериале Друзья, а компанию ему составит Леди Гага

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 15:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Легендарный английский футболист и владелец собственного футбольного клуба в США Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой в специальном выпуске
Дэвид Бекхэм снимется в популярном сериале
Дэвид Бекхэм снимется в популярном сериале / Фото: Instagram

Бывший полузащитник английского Манчестер Юнайтед и мадридского Реала Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой в специальном выпуске популярного сериала "Друзья", который возвращается на экраны после длительного перерыва. Ранее Бекхэм вскипел, отреагировав на создание футбольной Суперлиги.

Как сообщает Twitter HBO Max, кроме Бекхэма, среди специальных гостей шоу также будут актрисы Риз Уизерспун и Кара Делевинь, певица Леди Гага, актер Кит Харингтон, поп-исполнитель Джастин Бибер, телеведущий Джеймс Корден и другие.

Читайте также: Бекхэм в роли пасхального кролика! Таким секс-символа эпохи вы еще не видели

Сериал "Друзья" выходил в 1994-2004 годах и стал одним из самых популярных в истории телевидения. Участвовать в съемках спецвыпуска согласились исполнители главных ролей в сериале – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Возможно, что это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу.

В тренде

НЛО TV покажут сериал "Друзья"
НЛО TV покажут сериал "Друзья" / Фото: пресс-служба

Кстати, Бекхэм не впервые попробует себя в кино – в 2017 году он исполнил эпизодическую роль в фильме "Меч короля Артура". А ранее были "Агенты А.Н.К.Л", "Гол" и еще несколько мимолетных появлений в кино.

Смотрите, как Бекхэм делал домики для пчел

Дэвид Бекхэм делает домики для пчел Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять