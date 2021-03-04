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"Аталанта" з Малиновським після розгрому взлетіла в чемпіонаті Італії

4 березня, 08:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Команда українського півзахисника перемогла аутсайдера і вийшла на третє місце

У середу ввечері в чемпіонаті Італії відбулося сім матчів 25-го туру. У Бергамо "Аталанта" українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка розібралася з "Кротоне" (5:1) і піднялася на третю позицію, обійшовши "Ювентус" і майбутнього суперника "гірників" – "Рому".

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Читайте також: реакція дружини Малиновського на супергол чоловіка.

Малиновський вийшов в стартовому складі, а Коваленко залишився "за бортом". Руслан мав прекрасні шанси знову відзначитися голом, але двічі – і ногою, і головою – з вигідних позицій бив повз. У першому таймі гості на точний удар німця Госенса зуміли відповісти голом нігерійця Сімі. Але після перерви Паломіно, Мюріель, Ілічич і Олексій Андрійович Міранчук просто винесли "Кротоне" з поля.

Тим часом, "Манчестер Сіті" знайшов заміну для Зінченка в команді Малиновського.

Український хавбек відіграв 63 хвилини і пішов за рахунку 4:1. Дивіться огляд зустрічі.

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Сьогодні ввечері лідер, "Інтер", зможе відірватися ще на три очки від "Мілана", адже підопічні Антоніо Конте грають зі скромною "Пармою".

А пару днів назад Малиновські провели екскурсію по Бергамо для Віктора Коваленка і його дівчини.

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футбол огляд відео голів Аталанта Руслан Малиновський Кротоне
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