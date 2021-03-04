Українська
$ 27,85
33,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Аталанта" с Малиновским после разгрома взлетела в чемпионате Италии

4 марта, 08:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинского полузащитника обыграла аутсайдера и вышла на третье место

В среду вечером в чемпионате Италии состоялось семь матчей 25-го тура. В Бергамо "Аталанта" украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко разобралась с "Кротоне" (5:1) и поднялась на третью позицию, обойдя "Ювентус" и будущего соперника "горняков" – "Рому".

Реклама

Читайте также: реакция жены Малиновского на супергол мужа.

Малиновский вышел в стартовом составе, а Коваленко остался "за бортом". Руслан имел прекрасные шансы снова отличиться голом, но дважды – и ногой, и головой – из выгодных позиций бил мимо. В первом тайме гости на точный удар немца Госенса сумели ответить голом нигерийца Сими. Но после перерыва Паломино, Муриэль, Иличич и Миранчук попросту вынесли "Кротоне" с поля.

Тем временем, "Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского.

Украинский хавбек отыграл 63 минуты и ушел при счете 4:1. Смотрите обзор встречи.

Реклама

Сегодня вечером лидер, "Интер", сможет оторваться еще на три очка от "Милана", ведь подопечные Антонио Конте играют со скромной "Пармой".

А пару дней назад Малиновские провели экскурсию по Бергамо для Виктора Коваленко и его девушки.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол обзор видео голов Аталанта Руслан Малиновский Кротоне
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять