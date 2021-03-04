"Аталанта" с Малиновским после разгрома взлетела в чемпионате Италии

В среду вечером в чемпионате Италии состоялось семь матчей 25-го тура. В Бергамо "Аталанта" украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко разобралась с "Кротоне" (5:1) и поднялась на третью позицию, обойдя "Ювентус" и будущего соперника "горняков" – "Рому".

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Малиновский вышел в стартовом составе, а Коваленко остался "за бортом". Руслан имел прекрасные шансы снова отличиться голом, но дважды – и ногой, и головой – из выгодных позиций бил мимо. В первом тайме гости на точный удар немца Госенса сумели ответить голом нигерийца Сими. Но после перерыва Паломино, Муриэль, Иличич и Миранчук попросту вынесли "Кротоне" с поля.

Тем временем, "Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского.

Украинский хавбек отыграл 63 минуты и ушел при счете 4:1. Смотрите обзор встречи.

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Сегодня вечером лидер, "Интер", сможет оторваться еще на три очка от "Милана", ведь подопечные Антонио Конте играют со скромной "Пармой".

А пару дней назад Малиновские провели экскурсию по Бергамо для Виктора Коваленко и его девушки.

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