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Америка почекає: Динамо умовило свого лідера залишитися

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
22 вересня, 09:50
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У Карлоса де Пени наприкінці року спливає контракт зі столичним клубом, але сторони все-таки домовилися про його продовження
Карлос де Пена залишиться у Києві
Карлос де Пена залишиться у Києві

Головний тренер Динамо Мірча Луческу виявив бажання зберегти де Пену в команді, адже, незважаючи на те, що Карлосу 29, він робить погоду на полі.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

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Як повідомляє Meta-ratings, переговори між агентами уругвайського легіонера і київським клубом стосовно пролонгації угоди минули успішно.

Залишилося залагодити останні формальності, однак принципову згоду від Де Пени укласти новий контракт вже отримано.

Очікується, що угоду оформлять невдовзі після сьогоднішнього матчу Динамо з Шахтарем за Суперкубок України.

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Карлос де Пена
Карлос де Пена / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, раніше Карлоса де Пену активно гукали до себе клуби північноамериканської ліги MLS, включаючи Даллас.

Вважалося, що саме там продовжить кар'єру вінгер. Тим більше, наприкінці минулого року у де Пени і його дружини Елі народився син в Уругваї, що називали ще одним фактором на користь від'їзду гравця до Америки.

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Однак де Пена, який у 6 матчах УПЛ нинішнього сезону забив 2 голи і зробив 2 асисти, вирішив залишитися в Динамо, де в 2019-му реанімував свою кар'єру.

Карлос де Пена і його родина
Карлос де Пена і його родина / Фото: Instagram

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