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І це перед грою з Динамо! Учень Луческу – фаворит на посаду тренера Барселони

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 вересня, 11:04
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Рональд Куман став ще ближчим до відставки з поста головного тренера Барселони, на цій посаді його може замінити Андреа Пірло
Пірло і Луческу
Пірло і Луческу / Фото: Reuters

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може очолити Барселону, яка після розгрому від Баварії напередодні ледве врятувалася від поразки в грі з Гранадою (1:1).

Про можливий прихід Пірло на "Камп Ноу" повідомляє журналіст Жерар Ромеро у себе в Twitter.

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За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу планує розпрощатися з нинішнім наставником команди Рональдом Куманом. У списку кандидатів на посаду нового головного тренера Барселони, крім Пірло, фігурують екснаставник Інтера Антоніо Конте і колишній футболіст каталонців Хаві, який нині очолює катарський Аль-Садд.

Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Reuters

Зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорта віддає перевагу кандидатурі Пірло незважаючи на те, що під керівництвом останнього Ювентус вперше за 10 років не зміг стати чемпіоном Італії.

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Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі
Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на початку ігрової кар'єри Пірло виступав за Брешию, яку тоді тренував Мірча Луческу. Зараз Луческу називає Пірло своїм учнем, а Пірло Луческу – своїм учителем.

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20 жовтня і 2 листопада Динамо зіграє з Барселоною в Лізі чемпіонів. І, не виключено, знову відбудеться зустріч учня Пірло зі своїм учителем Луческу.

Минулого сезону Ювентус під керівництвом Пірло двічі обіграв Динамо Луческу – 2:0 і 3:0.

Пірло і Луческу
Пірло і Луческу / Фото: Reuters

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