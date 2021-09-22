Америка подождет: Динамо уговорило своего лидера остаться

У Карлоса де Пены в конце года истекает контракт со столичным клубом, но стороны все-таки договорились о его продлении

Карлос де Пена останется в Киеве

Главный тренер Динамо Мирча Луческу изъявил желание сохранить де Пену в команде, ведь, несмотря на то, что Карлосу 29, он делает погоду на поле.

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Как сообщает Meta-ratings, переговоры между агентами уругвайского легионера и киевским клубом по поводу пролонгации соглашения прошли успешно.

Осталось уладить последние формальности, однако принципиальное согласие от Де Пены подписать новый контракт уже получено.

Ожидается, что сделка будет оформлена вскоре после сегодняшнего матча Динамо с Шахтером за Суперкубок Украины.

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Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, ранее Карлоса де Пену активно зазывали клубы североамериканской лиги MLS, включая Даллас.

Считалось, что именно там продолжит карьеру вингер. Тем более, в конце прошлого года у де Пены и его жены Эли родился сын в Уругвае, что называли еще одним фактором в пользу отъезда игрока в Америку.

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Однако де Пена, в 6 матчах УПЛ нынешнего сезона забивший 2 гола и сделавший 2 ассиста, решил остаться в Динамо, где в 2019-м реанимировал свою карьеру.