А куди подіти 16 орендованих? Клуб Прем'єр-ліги змінить власників

Одеські бізнесмени незабаром викуплять Чорноморець та кардинально змінять кадрову політику клубу
Чорноморець отримає нових власників / Фото: Колаж: Сьогодні
Новину про майбутні перетворення у стані "моряків" повідомив в ефірі програми "Великий футбол" Олександр Денисов.
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"В Одесі знову мають відбутися певні зміни. І команда, і стадіон отримають нових власників. Йдеться про те, що клуб та стадіон будуть належати двом одеським бізнесменам – Борису Кауфману та Олександру Грановському.
За тією інформацією, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців. Вони готові будувати команду за рахунок клубних вихованців, а також йдеться про формування абсолютно нової команди.
Зараз все залежить, яку мету поставлять перед командою нові власники, і який бюджет витрачатиметься на команду та трансфери. Наскільки я розумію, вони дуже близькі до того, щоб підписати ці контракти, стати новими власниками, тому чекатимемо хороших новин. Вони, мабуть, прийдуть", – сказав Денисов.
Зазначимо, що у складі Чорноморця на сезон 2021/22 заявлено 16 орендованих у Динамо футболістів. А тренерський штаб команди очолює екс-тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.
Наявність великої кількості орендованих футболістів викликала акція протесту з боку фанатів Чорноморця.
Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату України "моряки" програли чернігівській Десні з рахунком 0:1 . Після 16-ти зіграних турів Чорноморець знаходиться недалеко від "зони вильоту" і займає 13-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.
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