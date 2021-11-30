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Львів --
Ворскла --
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А куди подіти 16 орендованих? Клуб Прем'єр-ліги змінить власників

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 12:20
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Одеські бізнесмени незабаром викуплять Чорноморець та кардинально змінять кадрову політику клубу
Чорноморець отримає нових власників
Чорноморець отримає нових власників / Фото: Колаж: Сьогодні

Новину про майбутні перетворення у стані "моряків" повідомив в ефірі програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

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"В Одесі знову мають відбутися певні зміни. І команда, і стадіон отримають нових власників. Йдеться про те, що клуб та стадіон будуть належати двом одеським бізнесменам – Борису Кауфману та Олександру Грановському.

За тією інформацією, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців. Вони готові будувати команду за рахунок клубних вихованців, а також йдеться про формування абсолютно нової команди.

Зараз все залежить, яку мету поставлять перед командою нові власники, і який бюджет витрачатиметься на команду та трансфери. Наскільки я розумію, вони дуже близькі до того, щоб підписати ці контракти, стати новими власниками, тому чекатимемо хороших новин. Вони, мабуть, прийдуть", – сказав Денисов.

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Зазначимо, що у складі Чорноморця на сезон 2021/22 заявлено 16 орендованих у Динамо футболістів. А тренерський штаб команди очолює екс-тренер молодіжної команди "біло-синіх" Юрій Мороз.

Наявність великої кількості орендованих футболістів викликала акція протесту з боку фанатів Чорноморця.

Нагадаємо, що в останньому турі чемпіонату України "моряки" програли чернігівській Десні з рахунком 0:1 . Після 16-ти зіграних турів Чорноморець знаходиться недалеко від "зони вильоту" і займає 13-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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13
2
1
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8
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41
Забиті 41
Пропущені 8
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3
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16
11
1
4
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16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
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4
Зоря Зоря Зор
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті 35
Пропущені 18
Різниця 17
Результати останніх матчів: В П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забиті 14
Пропущені 16
Різниця -2
Результати останніх матчів: П В П Н В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті 16
Пропущені 26
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Колос Колос Кол
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті 11
Пропущені 22
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н В П П
11
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
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Результати останніх матчів: В П П Н Н
12
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
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16
2
5
9
17
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16
1
7
8
11
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-14
10
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Пропущені 25
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2
4
9
11
26
-15
10
Забиті 11
Пропущені 26
Різниця -15
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16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
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Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
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10
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