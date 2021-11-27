"Моряки" потонули у Десні. "Десятка" чернігівців завдав поразки Чорноморцю

Чернігівська Десна завдяки голу Андрія Тотовицького забрала три очки з Одеси

Чорноморець vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 27 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі пройшов матч 16-го туру чемпіонату України між "моряками" та Десною.

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Одесити ніяк не можуть подалі відштовхнутися від "небезпечної зони" у турнірній таблиці та розраховували поповнити свій очковий багаж у поєдинку з "сіверянами". Для команди Олександра Рябоконя головним завданням на матч було не втратити залікові бали в Одесі.

Весь матч прийшов під контролем досвідченіших футболістів Десни, які зуміли втілити свою перевагу у забитий гол на 28-й хвилині зустрічі. Після подачі кутового футболісти Чорноморця залишили без нагляду на дальній штанзі Андрія Тотовицького, і "десятка" Десни свій шанс не змарнував – 0:1.

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Підопічні Юрія Мороза у час, що залишився, намагалися змінити рахунок у матчі, але фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу чернігівців.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Українська Прем'єр-Ліга. 16 тур.

Чорноморець – Десна – 0:1.

Гол: Тотовицький, 28.

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі (Дубко, 68), Біловар, Вантух (Д. Кузик, 68) – Михайленко (Тлумак, 81), Вачіберадзе (С. Кравченко, 81) – Цитаїшвілі, Смирний, Авагімян – Ванат (Ісаєнко, 76) .

Десна: Литовка, Завійський, Сафронов, Цимбалюк, Болбат – Домбровський – Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицький, Шевцов (Дегтярьов, 71) – Будківський (Безбородько, 71).

Після 16-ти турів Десна набирає 24 очка та піднімається з 8-го на 6-е місце у турнірній таблиці. Чорноморець залишився на 13-му рядку чемпіонату, але від 15-го місця їх відокремлює лише одне очко.