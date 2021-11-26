Битва за бронзу: розклад та результати 16-го туру чемпіонату України

З 26 по 29 листопада відбувається 16 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також результати Прем'єр-ліги та турнірна таблиця