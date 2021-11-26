25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Битва за бронзу: розклад та результати 16-го туру чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 13:16
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З 26 по 29 листопада відбувається 16 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також результати Прем'єр-ліги та турнірна таблиця
У центральному матчі туру зустрінуться Дніпро-1 і Ворскла
У центральному матчі туру зустрінуться Дніпро-1 і Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Матчі 16-го ранку розділені на чотири дні. Відкриє програму вікенду у п'ятницю поєдинок Маріуполь – Львів, а у понеділок тур закриє битва Олександрії із Зорею.

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Центральним же матчем стане протистояння третьої та четвертої команд поточного чемпіонату України – Ворскли та Дніпра-1.

Матчі чемпіонату України
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Розклад 16-го туру чемпіонату України

П'ятниця, 26 листопада

19:30 Маріуполь – Львів
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.60 – 3.20 – 2.60

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Субота, 27 листопада

14:00 Мінай – Динамо
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 23.00 – 7.75 – 1.13

17:00 Чорноморець – Десна
ТБ: Футбол-2
Букмекери: 2.85 – 3.30 – 2.37

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19:30 Дніпро-1 – Ворскла
ТБ: УНІАН
Букмекери: 2.20 – 3.10 – 3.30

Неділя, 28 листопада

14:00 Інгулець – Шахтар
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 17.50 – 7.25 – 1.16

17:00 Рух – Металіст 1925
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.45 – 3.20 – 2.80

19:30 Колос – Верес
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.30 – 3.30 – 2.95

Понеділок, 29 серпня

19:30 Олександрія – Зоря
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.25

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забиті 28
Пропущені 12
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
8
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забиті 17
Пропущені 22
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П Н Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П В В
10
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
11
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
12
Львів Львів Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П В Н П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Минай Минай Мин
15
1
7
7
11
23
-12
10
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
15
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
15
2
1
12
18
37
-19
7
Забиті 18
Пропущені 37
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В П П П

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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