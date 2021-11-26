Битва за бронзу: розклад та результати 16-го туру чемпіонату України

З 26 по 29 листопада відбувається 16 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також результати Прем'єр-ліги та турнірна таблиця
У центральному матчі туру зустрінуться Дніпро-1 і Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Матчі 16-го ранку розділені на чотири дні. Відкриє програму вікенду у п'ятницю поєдинок Маріуполь – Львів, а у понеділок тур закриє битва Олександрії із Зорею.
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Центральним же матчем стане протистояння третьої та четвертої команд поточного чемпіонату України – Ворскли та Дніпра-1.
Розклад 16-го туру чемпіонату України
П'ятниця, 26 листопада
19:30 Маріуполь – Львів
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.60 – 3.20 – 2.60
Субота, 27 листопада
14:00 Мінай – Динамо
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 23.00 – 7.75 – 1.13
17:00 Чорноморець – Десна
ТБ: Футбол-2
Букмекери: 2.85 – 3.30 – 2.37
19:30 Дніпро-1 – Ворскла
ТБ: УНІАН
Букмекери: 2.20 – 3.10 – 3.30
Неділя, 28 листопада
14:00 Інгулець – Шахтар
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 17.50 – 7.25 – 1.16
17:00 Рух – Металіст 1925
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.45 – 3.20 – 2.80
19:30 Колос – Верес
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.30 – 3.30 – 2.95
Понеділок, 29 серпня
19:30 Олександрія – Зоря
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.25
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15
12
2
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38
Забиті
41
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Різниця
33
Результати останніх матчів:
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38
Забиті
40
Пропущені
8
Різниця
32
Результати останніх матчів:
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15
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Забиті
28
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12
Різниця
16
Результати останніх матчів:
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24
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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15
9
2
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Забиті
34
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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15
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13
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Результати останніх матчів:
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14
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15
Різниця
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Результати останніх матчів:
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15
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3
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17
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22
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Результати останніх матчів:
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П
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16
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Пропущені
20
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Результати останніх матчів:
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13
Забиті
11
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23
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-12
Результати останніх матчів:
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2
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35
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Забиті
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Пропущені
35
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-18
Результати останніх матчів:
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15
1
7
7
11
23
-12
10
Забиті
11
Пропущені
23
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Результати останніх матчів:
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14
2
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25
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10
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11
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Результати останніх матчів:
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Забиті
18
Пропущені
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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