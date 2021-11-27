27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 5
Ворскла 1
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Заявка на бронзу! Дніпро-1 познущався над Ворсклою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 листопада, 21:20
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Команда Ігора Йовічевіча з розгромним рахунком 5:1 перемогла Ворсклу і вийшла на третє місце у турнірній таблиці
Дніпро-1 декласував Ворсклу у битві за третє місце
Дніпро-1 декласував Ворсклу у битві за третє місце / Фото: официальный сайт УПЛ

У центральному матчі 16-го туру чемпіонату України зустрічалися Дніпро-1 та Ворскла. Ціна поєдинку – третє місце у чемпіонаті України.

Дебют зустрічі став "холодним душем" для підопічних Юрія Максимова. Вже на 8-й секунді матчу вінгер Дніпра-1 Олексій Гуцуляк забив гол у ворота Різника! Цей гол став найшвидшим в історії УПЛ.

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Гол Гуцуляка

Футболісти Ворскли так і не отямилися від шоку, а футболісти Дніпра-1 продовжували розривати оборону полтавців.

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У другому таймі дніпряни забили ще чотири голи у ворота Різника.

На початку другої 45-хвилинки воротар Ворскли зумів відбити пенальті після удару Довбика. Але його подвиг не надихнув гравців "зелено-білої" команди.

Всього за десять хвилин футболісти Дніпра-1 відправили чотири м'ячі у сітку воріт Дмитра Різника. Дублем відзначився Артем Довбик, ще по одному голу забили Гуцуляк та Піхальонок.

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Дубль Довбика

Гол Пихальонка

Дубль Гуцуляка

Підопічні Юрія Максимова наприкінці матчу зуміли "розмочити" рахунок. Після грубої помилки Ігнатенка Кравчук вийшов віч-на-віч з Кожокару і завдав точного удару – 5:1.

Гол Кравчука

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 16-й тур.

Дніпро 1 – Ворскла – 5:1

Голи: Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихальонок (58) – Кравчук (84)

На 50-й хвилині Довбик не реалізував пенальті (воротар)

Дніпро 1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубінчак, Ігнатенко, Пихальонок, Гуцуляк (Білл, 75), Джурасек (Ді Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

Ворскла: Різник, Яворський (Челядін, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлін, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тілль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амількар, 70).

Перемога над Ворсклою дозволила Дніпру-1 вийти на бронзове місце у турнірній таблиці та зробити заявку на медалі у чемпіонаті. Полтавці опустилися на четверту сходинку чемпіонату, маючи в активі 31 очко. Якщо у понеділок Зоря обіграє Олександрію у заключному матчі 16-го туру УПЛ, то полтавці можуть опинитися на 5-му місці.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35
Результати останніх матчів: В В П В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
4
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
8
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П В В
10
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П В Н
11
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
12
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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