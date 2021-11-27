Заявка на бронзу! Дніпро-1 познущався над Ворсклою

Команда Ігора Йовічевіча з розгромним рахунком 5:1 перемогла Ворсклу і вийшла на третє місце у турнірній таблиці

Дніпро-1 декласував Ворсклу у битві за третє місце / Фото: официальный сайт УПЛ

У центральному матчі 16-го туру чемпіонату України зустрічалися Дніпро-1 та Ворскла. Ціна поєдинку – третє місце у чемпіонаті України.

Дебют зустрічі став "холодним душем" для підопічних Юрія Максимова. Вже на 8-й секунді матчу вінгер Дніпра-1 Олексій Гуцуляк забив гол у ворота Різника! Цей гол став найшвидшим в історії УПЛ.

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Гол Гуцуляка

Футболісти Ворскли так і не отямилися від шоку, а футболісти Дніпра-1 продовжували розривати оборону полтавців.

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У другому таймі дніпряни забили ще чотири голи у ворота Різника.

На початку другої 45-хвилинки воротар Ворскли зумів відбити пенальті після удару Довбика. Але його подвиг не надихнув гравців "зелено-білої" команди.

Всього за десять хвилин футболісти Дніпра-1 відправили чотири м'ячі у сітку воріт Дмитра Різника. Дублем відзначився Артем Довбик, ще по одному голу забили Гуцуляк та Піхальонок.

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Дубль Довбика

Гол Пихальонка

Дубль Гуцуляка

Підопічні Юрія Максимова наприкінці матчу зуміли "розмочити" рахунок. Після грубої помилки Ігнатенка Кравчук вийшов віч-на-віч з Кожокару і завдав точного удару – 5:1.

Гол Кравчука

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 16-й тур.

Дніпро 1 – Ворскла – 5:1

Голи: Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихальонок (58) – Кравчук (84)

На 50-й хвилині Довбик не реалізував пенальті (воротар)

Дніпро 1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубінчак, Ігнатенко, Пихальонок, Гуцуляк (Білл, 75), Джурасек (Ді Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

Ворскла: Різник, Яворський (Челядін, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлін, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тілль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амількар, 70).

Перемога над Ворсклою дозволила Дніпру-1 вийти на бронзове місце у турнірній таблиці та зробити заявку на медалі у чемпіонаті. Полтавці опустилися на четверту сходинку чемпіонату, маючи в активі 31 очко. Якщо у понеділок Зоря обіграє Олександрію у заключному матчі 16-го туру УПЛ, то полтавці можуть опинитися на 5-му місці.