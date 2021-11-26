Битва за бронзу: расписание и результаты 16-го тура чемпионата Украины

C 26 по 29 ноября проходит 16 тур чемпионата Украины. Представляем расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, а также результаты Премьер-лиги и турнирная таблица

В центральном матче тура встретятся Днепр-1 и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Матчи 16-го утра разделены на четыре дня. Откроет программу уикенда в пятницу поединок Мариуполь – Львов, а в понедельник тур закроет битва Александрии с Зарей.

Читайте также: Худший сезон за 20 лет: Украина провалилась в еврокубках и рейтинге УЕФА

Реклама

Центральным же матчем станет противостояние третьей и четвертой команд текущего чемпионата Украины – Ворсклы и Днепра-1.

Расписание 16-го тура чемпионата Украины

Пятница, 26 ноября

19:30 Мариуполь – Львов

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.60

Реклама

Суббота, 27 ноября

14:00 Минай – Динамо

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 23.00 – 7.75 – 1.13

17:00 Черноморец – Десна

ТВ: Футбол-2

Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.37

Реклама

19:30 Днепр-1 – Ворскла

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.30

Воскресенье, 28 ноября

14:00 Ингулец – Шахтер

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 17.50 – 7.25 – 1.16

17:00 Рух – Металлист 1925

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 2.45 – 3.20 – 2.80

19:30 Колос – Верес

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.95

Понедельник, 29 августа

19:30 Александрия – Заря

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.25