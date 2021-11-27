Заявка на бронзу! Днепр-1 поиздевался над Ворсклой

Команда Игора Йовичевича с разгромным счетом 5:1 победила Ворсклу и вышла на третье место в турнирной таблице

Днепр-1 деклассировал Ворсклу в битве за третье место / Фото: официальный сайт УПЛ

В центральном матче 16-тура чемпионата Украины встречались Днепр-1 и Ворскла. Цена поединка – третье место в чемпионате Украины.

Дебют встречи стал "холодным душем" для подопечных Юрия Максимова. Уже на 8-й секунде матча вингер Днепра-1 Алексей Гуцуляк забил гол в ворота Ризныка! Этот гол стал самым быстрым в истории УПЛ.

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Гол Гуцуляка

Футболисты Ворсклы так и не пришли в себя от шока, а футболисты Днепра-1 продолжали разрывать оборону полтавчан.

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Во втором тайме днепряне забили еще четыре гола в ворота Ризныка.

В начале второй 45-минутки вратарь Ворсклы сумел отразить пенальти после удара Довбика. Но его подвиг не воодушевил игроков "зелено-белой" команды.

Всего за десять минут футболисты Днепра-1 отправили четыре мяча в сетку ворот Дмитрия Ризныка. Дублем отличился Артем Довбик, еще по одному голу забили Гуцуляк и Пихаленок.

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Дубль Довбика

Гол Пихаленка

Дубль Гуцуляка

Подопечные Юрия Максимова в самом конце матча сумели "размочить" счет. После грубой ошибки Игнатенко Кравчук вышел один на один с Кожокару и нанес точный удар – 5:1.

Гол Кравчука

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

Днепр 1 – Ворскла – 5:1

Голы: Гуцуляк (1, 62), Довбик (52, 54), Пихаленок (58) – Кравчук (84)

На 50-й минуте Довбик не реализовал пенальти (вратарь)

Днепр 1: Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Билл, 75), Джурасек (Ди Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75).

Ворскла: Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О.Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амилькар, 70).

Победа над Ворсклой позволила Днепру-1 выйти на бронзовое место в турнирной таблице и сделать заявку на медали в чемпионате. Полтавчане опустились на четвертую строчку чемпионата, имея в активе 31 очко. Если в понедельник Заря обыграет Александрию в заключительном матче 16-го тура УПЛ, то полтавчане могут оказаться на 5-м месте.