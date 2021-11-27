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Футболіст Динамо ризикує загриміти до в'язниці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 листопада, 18:13
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Білоруському нападникові київського Динамо Іллі Шкуріну загрожує позбавлення волі за ухилення від служби в армії
Ілля Шкурін
Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

22-річний форвард київського Динамо Ілля Шкурін, орендований у московського ЦСКА до літа 2022 року, побоюється потрапити за ґрати у себе на батьківщині – в Білорусі.

Причина – ухилення від служби у білоруській армії.

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"Я отримував повістки. Навіть до мене додому приходили. Я не проти армії, але не хочу служити з урахуванням нинішньої ситуації в Білорусі. Точно не зараз. Щоправда, можна опинитися у в'язниці, якщо переховуватися від служби протягом двох років", – наводить слова білоруса Шкуріна Rp.pl.

Новачок Динамо Ілля Шкурін
Новачок Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Теоретично російська влада може видати мене Білорусі після повернення до Москви. Я не знаю, чим усе закінчиться. Відбутися може все, що завгодно. Я в оренді до червня 2022 року. Чи хотів би я повернутися до Росії? Це дуже провокаційне питання, я не буду на нього відповідати", – зазначив Шкурін.

Ілля Шкурин
Ілля Шкурин / Фото: Instagram

Нагадаємо, у серпні минулого року Шкурін відмовився приїжджати до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. "Представляти інтереси національної команди відмовляюся доти, доки діє режим Лукашенка. Жыве Беларусь", – написав тоді у соцмережах Шкурін.

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Ілля Шкурін
Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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8
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