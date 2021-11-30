А куда девать 16 арендованных? Клуб Премьер-лиги сменит владельцев

Одесские бизнесмены в скором времени выкупят Черноморец и кардинально изменят кадровую политику клуба
Черноморец получит новых владельцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Новость о грядущих преобразования в стане "моряков" сообщил в эфире программы "Великий футбол" Александр Денисов.
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"В Одессе снова должны произойти определенные изменения. И команда, и стадион получат новых владельцев. Речь идет о том, что клуб и стадион будут принадлежать двум одесским бизнесменам – Борису Кауфману и Александру Грановскому.
По той информации, что у меня есть, новые владельцы не видят удержание команды на базе арендованных игроков. Они готовы строить команду за счет клубных питомцев, а также речь идет о формировании совершенно новой команды.
Сейчас все зависит, какую цель поставят перед командой новые владельцы, и какой бюджет будет тратиться на команду и трансферы. Насколько я понимаю, они очень близки к тому, чтобы уже подписать эти контракты, стать новыми владельцами, поэтому будем ждать хороших новостей. Они, вероятно, придут", – сказал Денисов.
Отметим, что в составе Черноморца на сезон 2021/22 заявлено 16 арендованных у Динамо футболистов. А тренерский штаб команды возглавляет экс-тренер молодежной команды "бело-синих" Юрий Мороз.
Наличие большого числа арендованных футболистов вызвали акции протеста со стороны фанатов Черноморца.
Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "моряки" проиграли черниговской Десне со счетом 0:1. После 16-ти сыгранных туров Черноморец находится недалеко от "зоны вылета" и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.
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