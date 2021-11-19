А як же Катар? Мессі відмовиться від виступів за збірну Аргентини

Раніше ПСЖ та збірна Аргентини домовилися, що зірковий бомбардир буде на полі не більше 20 хвилин. Все через те, що футболіст пропустив два попередні матчі парижан через травму.
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А після того, як Аргентина гарантувала собі путівку на ЧС-2022, необхідність викликати Ліонеля в національну команду на чотири матчі обора, що залишилися, і зовсім відпала.
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У зв'язку з цим керівництво ПСЖ домовилося зі збірною Аргентини, що гравець не викликатиметься до національної команди, повідомляє Marca.
Уболівальникам збірної та Мессі зокрема не варто переживати – Ліонель повернеться до команди під час підготовки до чемпіонату світу у Катарі.
Раніше ми писали, що у Мережу злили смішне дитяче фото Мессі – він там позує з вусами та в касці.