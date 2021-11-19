А как же Катар? Месси откажется от выступлений за сборную Аргентины

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси временно приостановит выступление за национальную команду, чтобы сосредоточиться на игре за Пари Сен-Жермен

Лионель Месси на время уйдет из сборной Аргентины / Фото: REUTERS

Ранее ПСЖ и сборная Аргентины договорились, что звездный бомбардир будет находиться на поле не более 20 минут. Все из-за того, что футболист пропустил два предыдущих матча парижан из-за травмы.

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А после того, как Аргентина гарантировала себе путевку на ЧМ-2022, необходимость вызывать Лионеля в национальную команду на оставшиеся четыре матчи обора и вовсе отпала.

В связи с этим руководство ПСЖ договорилось со сборной Аргентины, что игрок не будет вызываться в национальную команду, сообщает Marca.

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Болельщикам сборной и Месси в частности не стоит переживать – Лионель вернется в команду во время подготовки к чемпионату мира в Катаре.

Ранее мы писали, что в Сеть слили смешное детское фото Месси – он там позирует с усами и в каске.