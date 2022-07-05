5 кг зайвої ваги. Золотому таланту Динамо вказали на двері

У київському Динамо незадоволені Владиславом Супрягою. Невдовзі форвард може змінити клуб

Владу Супрязі не вдалося закріпитися ні в Серії А, ні в Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний український журналіст та коментатор Віктор Вацко повідомив про майбутні перспективи форварда "біло-синіх" Владислава Супряги. До речі, днями Вацко анонсував повернення до УПЛ легенди Шахтаря.

За даними інсайдера, керівництво Динамо підшукує новий клуб колись найперспективнішому форварду України.

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"Перспективи Супряги у Динамо мені здаються відсутніми. Динамо шукатиме можливість працевлаштувати Супрягу в іншому клубі. Він приїхав на збори із зайвою вагою, 5 кг. Можливо, якщо Дніпру-1 знадобиться Супряга, то вони домовлятимуться", – сказав Вацко в ефірі програми Вацко Live.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, другу частину минулого сезону Супряга провів на правах оренди в італійській Сампдорії. Але 22-річний форвард не зумів переконати тренерський штаб "моряків" у своїй необхідності. За весь час перебування у команді Влад зіграв лише 24 хвилини у матчі проти Сассуоло (4:0).

Владислав Супряга / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

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До речі, сьогодні київське Динамо проведе матч із командою Янг Бойз на зборах у Швейцарією. Можливо, Луческу дасть ще один шанс Владу? Дивіться трансляцію матчу у нас на сайті.