5 кг лишнего веса. Золотому таланту Динамо указали на дверь

В киевском Динамо не довольны Владиславом Супрягой. Вскоре форвард может сменить клуб

Владу Супряге не удалось закрепиться ни в Серии А, ни в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил о будущих перспективах форварда "бело-синих" Владислава Супряги. Кстати, на днях Вацко анонсировал возвращение в УПЛ легенды Шахтера.

По данным инсайдера, руководство Динамо подыскивает новый клуб некогда самому перспективному форварду Украины.

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"Перспективы Супряги у Динамо мне кажутся отсутствующими. Динамо будет искать возможность трудоустроить Супрягу в другом клубе. Он приехал на сборы с лишним весом, 5 кг. Возможно, если Днепру-1 потребуется Супряга, то они будут договариваться", – сказал Вацко в эфире программы Вацко Live.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, вторую часть прошлого сезона Супряга провел на правах аренды в итальянской Сампдории. Но 22-летний форвард не сумел убедить тренерский штаб "моряков" в своей необходимости. За все время пребывания в команде Влад сыграл всего 24 минуты в матче против Сассуоло (4:0).

Владислав Супряга / Фото: официальный сайт "Сампдория"

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Кстати, сегодня киевское Динамо проведет матч с командой Янг Бойз на сборах в Швейцарией. Возможно Луческу даст еще один шанс Владу? Смотрите трансляцию матча у нас на сайте.