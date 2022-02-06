Супряга дебютував в Італії з перемоги, але його назвали найгіршим

Сампдорія розгромила вдома Сассуоло, але український легіонер переможців Супряга отримав найнижчу оцінку у своїй команді

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

У неділю, 6 лютого, відбувся дебют Владислава Супряги за Сампдорію, яка орендувала українця у київського Динамо.

Сампдорія на своєму полі за участю Супряги розгромила Сассуоло – 4:0.

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Сампдорія – Сассуоло – 4:0

Голи: Капуто, 5, Сенсі, 7, Конті, 63, Кандрева, 90+1 (пен)

Супряга розпочав матч у запасі, але вже на 36-й хвилині вступив у гру, замінивши Габб'ядіні, який зазнав ушкодження.

Утім, уже на 59-й хвилині тренер Сампдорії Марко Джампаоло з тактичних міркувань, переходячи на гру в одного форварда, прибрав Супрягу з поля, випустивши замість нього Конті, котрий, до речі, зробив рахунок розгромним.

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За свої 23 хвилини на полі чемпіон світу-2019 серед молоді Супряга отримав від аналітиків WhoScored 5,9 бала – це найнижча оцінка серед усіх футболістів Сампдорії у цій зустрічі.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ САМПДОРІЇ

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Додамо, що завдяки перемозі над середняком Серії А Сассуоло Сампдорія відірвалася від зони вильоту, піднявшись з 17-го на 16-й рядок.