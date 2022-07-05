Динамо – Янг Бойз: пряма трансляція матчу (відео)

Команда Мірчі Луческу в рамках підготовки до сезону зіграє благодійний поєдинок з одним із найуспішніших клубів Швейцарії. Дивіться трансляцію матчу разом з нами!

Янг Бойз vs Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні,

У вівторок, 5 липня, у рамках благодійного турне Match for Peace! Stop the War! київське Динамо зіграє товариський матч з 15-разовим чемпіоном Швейцарії клубом Янг Бойз. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Раніше кияни обіграли Сьйон (1:0).

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЯНГ БОЙЗ – ДИНАМО

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Візитка команди Янг Бойз.

Клуб Янг Бойз із Берна заснований у 1898 році.

Чемпіон Швейцарії (15): 1902/03, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1919/20, 1928/29, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/6 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Володар Кубка Швейцарії (7): 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020.

Півфіналіст Кубка європейських чемпіонів: 1958/59

Чвертьфіналіст Кубка володарів кубків УЄФА: 1987/88

Минулий сезон команда завершила на третьому місці у швейцарській Суперлізі.

Склад команди

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Загальна вартість гравців Янг Бойз оцінюється порталом Transfermarkt у 58,4 млн євро – це найвищий показник серед клубів швейцарської Суперліги. При цьому "жовто-сині" мають досить молодий склад, середній вік футболістів команди становить 23,6 роки.

Найкращим бомбардиром "бджіл" і всього чемпіонату Швейцарії за підсумками минулого сезону став 26-річний американський легіонер Жордан Пефок, який записав на свій рахунок 22 голи в 32 матчах Суперліги. Також у його активі 5 голів у Лізі чемпіонів.

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Тренер

Головний тренер Янг Бойз – 45-річний швейцарський фахівець Рафаель Вікі, який очолив клуб у червні.

Швейцарець на зорі тренерської кар'єри очолював молодіжні команди Туна, Серветта та Базеля. У 2017 році став головним тренером першої команди Базеля, з яким виборов чемпіонство, а згодом і національний кубок. У 2019 році прийняв збірну США U17, а після цього працював тренером команди MLS Чикаго Файр, звідки був звільнений у вересні минулого року.

Історія зустрічей

Динамо має давні рахунки з "бджолами". У сезоні 2017/18 ЛЧ Янг Бойз вибив "біло-синіх" з турніру на стадії 3-го кваліфай-раунду. Того ж року підопічні Хацкевича двічі зіграли зі швейцарцями у групі Ліги Європи. У другому за значимістю турнірі кияни обіграли "бджіл", а один матч звели внічию.

26.07.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1

Голи: Ярмоленко (15), Мбокані (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).

2.08.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0

Голи: Оаро (13, пін.), Лотомба (90).

19.10.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Динамо – Янг Бойз – 2:2

Голи: Мбокані (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)

2.11.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Янг Бойз – Динамо – 0:1

Гол: Буяльський (70).

Тренування Динамо напередодні матчу з Янг Бойз