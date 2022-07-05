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Динамо – Янг Бойз: прямая трансляция матча (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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5 июля, 08:43
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Команда Мирчи Луческу в рамках подготовки к сезону сыграет благотворительный поединок с одним из самых успешных клубов Швейцарии. Смотрите трансляцию матча вместе с нами!
Янг Бойз vs Динамо
Янг Бойз vs Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Во вторник, 5 июля, в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War! киевское Динамо сыграет товарищеский матч с 15-кратным чемпионом Швейцарии клубом Янг Бойз. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Ранее киевляне обыграли Сьон (1:0).

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ЯНГ БОЙЗ – ДИНАМО

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Визитка команды Янг Бойз.

  • Клуб Янг Бойз из Берна основан в 1898 году.
  • Чемпион Швейцарии (15): 1902/03, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1919/20, 1928/29, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1985/86, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.
  • Обладатель Кубка Швейцарии (7): 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020.
  • Полуфиналист Кубка европейских чемпионов: 1958/59
  • Четвертьфиналист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1987/88
  • Прошлый сезон команда завершила на третьем месте в швейцарской Суперлиге.

Состав команды

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Общая стоимость игроков Янг Бойз оценивается порталом Transfermarkt в 58,4 млн евро – это самый высокий показатель среди клубов швейцарской Суперлиги. При этом у "желто-синих" достаточно молодой состав, средний возраст футболистов команды составляет 23,6.

Лучшим бомбардиром "пчел" и всего чемпионата Швейцарии по итогам прошлого сезона стал 26-летний американский легионер Жордан Пефок, записавший на свой счет 22 гола в 32 матчах Суперлиги, кроме того, в его активе 5 голов в Лиге чемпионов.

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Тренер

Главным тренером Янг Бойз является 45-летний швейцарский специалист Рафаэль Вики, возглавивший клуб в июне.

Швейцарец на заре тренерской карьеры возглавлял молодежные команды Туна, Серветта и Базеля. В 2017 году стал главным тренером первой команды Базеля, с которым завоевал чемпионство, а впоследствии и национальный кубок. В 2019 году принял сборную США U17, а после этого работал тренером команды MLS Чикаго Файр, откуда был уволен в сентябре прошлого года.

История встреч

У Динамо давние счеты с "пчелами". В сезоне 2017/18 ЛЧ Янг Бойз выбил "бело-синих" из турнира на стадии 3-го квалифай-раунда. В том же году подопечные Хацкевича дважды сыграли с швейцарцами в группе Лиги Европы. Во втором по значимости турнире киевляне обыграли "пчел", а один матч свели вничью.

26.07.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1

Голы: Ярмоленко (15), Мбокани (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).

2.08.2017. Лига чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0

Голы: Оаро (13, пен.), Лотомба (90).

19.10.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Динамо – Янг Бойз – 2:2

Голы: Мбокани (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)

2.11.2017. Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Янг Бойз – Динамо – 0:1

Гол: Буяльский (70).

Тренировка Динамо накануне матча с Янг Бойз

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